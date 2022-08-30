餐飲連鎖 導入AI強化得來速

自即日開始，紐約州北部兩個Panera Bread門市的得來速顧客將透過電腦下單，以測試人工智慧 (AI)技術的準確性和縮短服務時間的能力。

這家三明治連鎖店是最新一家投資 改善得來速體驗的餐廳公司。在疫情期間，得來速訂單的激增導致餐廳周圍排起長龍，促使各連鎖店專注於服務速度和訂單準確性。

麥當勞也一直在努力推動其得來速車道的自動化，去年宣布與IBM建立合作夥伴關係以實現這一目標。Yum Brands旗下的塔可鐘(Taco Bell)和Restaurant Brands International旗下的漢堡王都已在部分分店打造雙得來速通道，以使客戶能夠更快地領取他們的數位訂單。曾經在得來速車道上猶豫不決的快速休閒連鎖店如Shake Shack和Sweetgreen後來也紛紛加入。

Panera Bread採用OpenCity稱為Tori的語音訂購科技。根據Pitchbook的數據，這家新創公司已從私人投資者那裡籌集了682萬元，公司估值為2682萬元。根據OpenCity的網站資料，到目前為止，它的技術已被20多家餐廳使用，其中包括路易斯安那州的至少一家百佰雞(Popeyes)分店。

Panera與OpenCity協議的財務條款沒有披露。

當客戶將車停在Panera得來速通話器前時將與Tori互動有關食品訂單事宜。Panera員工也將隨時待命，提供幫助並收取訂單付款。

Panera營運主管羅伯茲(Debbie Roberts)發表聲明表示，該測試將用於評估Tori是否應該擴展到更多的Panera餐廳。在Panera的2000多家分店中，約有45%設有得來速車道。

Panera一直在嘗試使用自動化來改善客戶體驗。今年稍早宣布對Miso Robotics的CookRight咖啡 系統進行測試，該系統使用人工智慧來監控咖啡的體積和溫度。