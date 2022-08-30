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重返辦公室 帶動早餐銷量

財經新聞組／綜合報導
上班途中順便買早餐，成為重返辦公室常態。（美聯社）
上班途中順便買早餐，成為重返辦公室常態。（美聯社）

消費者外食的次數可能會減少，但因人們重返辦公室並在通勤途中順手外帶速食或冰咖啡，早餐銷售仍保持穩定。

根據市場研究公司NPD Group的數據，由於通貨膨脹推動菜單價格上漲，第2季餐廳的總體客流量同比下降2%。唯一不變的類別是早餐和晨間小吃。

星巴克等餐飲公司表示，早晨的銷售動動部分源自人們恢復疫情前的工作習慣。NPD食品和飲料分析師波塔拉丁(David Portalatin)也注意到早餐食品的相對負擔能力。

他說，「對於很多人來說，不過一杯咖啡而已，也許會買杯比較貴的特調咖啡，但仍在預算範圍內。」

在疫情之前，餐飲業將早餐視為增加銷售額和獲得忠誠新客戶的最大機會。速食連鎖店提高了早上的咖啡和菜單的質量，以說服人們在上班或上學的路上順道進門消費。

2020年初，就在疫情封鎖前幾周，溫蒂漢堡在全美推出早餐菜單，與麥當勞、塔可鐘(Taco Bell)、漢堡王和福來雞等公司一起提供早餐。

但是，當疫情來襲並關閉辦公室和學校時，早餐銷售額大幅衰減。星巴克指出，顧客通常晚上才會進門購買拿鐵和瑪奇朵。由於人手不足，許多塔可鐘分店選擇不提供早餐並直至近中午才開始營業。相較之下，通用磨坊和家樂氏的穀類食品和Pop Tarts等主食的銷量激增，而對橙汁的需求多年來首次攀升。

但隨著人們開始更頻繁地外出並重新建立日常生活，這種趨勢近日正在逆轉。根據市場研究公司Numerator的數據，在截至6月12日的過去52周期間，包括即食店和咖啡店在內的速食店的總支出較2019年的水平成長了32%。

現在有更多星巴克顧客再次在早上購買咖啡。該公司預計，隨著通勤族重返辦公室，晨間銷售將更加強勁。

麥當勞高管7月底表示，強勁的早餐銷售推動第2季美國同店銷售額成長3.7%。

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