美股9月展望…很不樂觀

美股本周將進入9月這個向來表現不佳的月份，但在聯準會（Fed）主席鮑爾直截了當地強調繼續升息 以對抗通膨的重要性後，預告了美股將面臨更多苦痛，今年9月的表現可能會更慘。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，道瓊市場公司的數據顯示，1928年來，標普500指數 在9月平均下跌1%，道瓊工業指數自1896年來，9月平均也都下跌，9月也是這兩個指數一年裡表現最差的月份。從目前局面看來，今年看來也不妙。Fed在9月升息3碼的機率已上揚，帶動美國10年期公債殖利率 衝破3%，同時中國經濟成長又在減緩。

Evercore股市策略師艾曼紐認為，股市最近在利率攀揚之際繼續上攻的能力將減弱，又適逢9月這個表現較差月份。巴隆指出，美股的賣壓已開始，標普500和道瓊指數自8月20日來已下跌，標普500更累計跌約4%。美國本周公布的數據可能難以降低Fed繼續升息的意願。首先是經濟研究聯合會30日公布的8月消費者信心指數，預料將因近來汽油價格下跌而翻升，通膨預期將是觀察重點，31日出爐的7月職缺與勞動力流動調查將顯示就業市場依然緊俏，9月1日供給管理協會發布的8月製造業指數雖料將下滑，但製造業景氣將維持擴張。9月2日公布的美國8月就業報告將是重中之重，非農就業人口預估新增30萬人，少於7月的52.8萬人，失業率估持平於3.5%，從「超火熱」轉變為「火熱」，平均時薪預料仍將年增5.2%。

彭博資訊經濟學家在綜合評估鮑爾的發言及整體數據後，認為9月升息3碼的可能性高於2碼，因為鮑爾的重點在勞動市場，Fed預料最終將提高聯邦資金利率到5%以抑制通膨，比目前區間上限的2.5%，高出2.5個百分點（10碼）。