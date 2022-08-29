Fed量化緊縮 全速推進

美Fed縮減資產負債表規模9月起將倍增至每月950億美元，象徵量化緊縮（QT）進入「全速」階段。（路透）

美國聯準會（Fed）縮減資產負債表規模9月起將倍增至每月950億美元，象徵量化緊縮（QT）進入「全速」階段。

知名經濟學家的研究指出，縮表過程不太可能平順，可能重演2019年金融體系流動性緊縮情況，迫使Fed須中途調整做法，使Fed升息 計畫面臨更多變數。專家也說，這將導致未來幾個月的股市動盪加劇。

從9月起，Fed每月將縮減600億美元公債部位、以及350億美元的抵押擔保證券（MBS）部位。Fed從2020年3月開始大舉購債，直到2022年3月結束，資產負債表規模達到8.8兆美元；今年6月開始縮表，9月起全速縮表，估計一年將縮減1兆美元。Fed主席鮑爾 7月時表示，縮表流程可能持續「兩年半」。

Fed希望縮表過程水波不興，但曾任國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家的芝加哥大學教授拉姜、和紐約大學教授艾查里亞等人，在傑克森洞年會發表「流動性依賴：為什麼縮減央行 資產負債表是一項艱鉅任務」報告指出，「央行縮減資產負債表的流程不太可能平順」。

研究指出，縮表的難題在於商業銀行如何反應。在Fed實施量化寬鬆（QE）時，商業銀行未積極擴大放款給商業客戶，寧願借錢給避險基金及影子銀行，在Fed縮表時，商業銀行卻未減少這些放款，結果導致金融體系資金短缺，「此時Fed非再度出手干預，並擴大提供流動性不可，一如2019年9月到2020年3月時的情況」；當時銀行準備金嚴重短缺，隔夜拆款利率大幅上升，迫使Fed提前停止縮表，甚至小幅擴表。

報告發現，Fed實施QE政策時，商業銀行的流動性需求大幅增加，但Fed縮表時，這些需求卻未同額減少。如此一來，當Fed緊縮時，金融體系的流動性將不足，影響金融穩定。

報告指出，在QT過程中，商業銀行的實際操作會造成流動性吃緊，偶爾還會出現重大壓力，反而使Fed在資金緊俏期間注入更多流動性，與緊縮流程背道而馳。

在金融市場的影響方面，Spectra市場公司分析師唐納利指出，從Fed上一輪縮表的經驗來看，股市在Fed啟動縮表時表現不受影響，但卻在Fed加速縮表後重挫，成為今年第4季股市表現的壞兆頭。

Yardeni研究公司總裁雅德尼估計，QT的影響相當於升息至少2碼、甚至接近4碼，遑論美元今年來升值10%造成的緊縮效應，若Fed調整QT計畫，股市勢將繼續劇烈震盪。