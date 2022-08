二維碼菜單存廢 餐飲業兩難

一場疫情 為業界帶來各式啟發,避免接觸以防病毐感染的運作模式和工具應運而生,二維碼菜單(QR Code Menu)是餐館業的疫情代表作。很多顧客厭惡至極,如今卻依然處處可見,並未隨著疫情減緩而消失。

疫情爆發之初,餐館歇業一陣子後重新運作,但病毐肆虐、風聲鶴唳,業者紛紛收起實體菜單,恢復長期被擱置的「快速回應代碼」技術,並在專家建議下把餐桌上頻繁被觸摸的鹽、胡椒和番茄醬瓶全部收起。

有了二維碼菜單,顧客用手機 掃碼後,數位菜單自動顯示,零接觸菜單很快流行起來。

不過,人們逐漸了解,新冠病毐透過物品表面傳播的機率很低,顧客開始毫不保留表達對掃碼菜單的厭惡。

話雖如此,對餐館而言,掃碼菜單的意義不僅僅是「零接觸」,更解決多年一直存在的菜單列印成本和員工短缺問題。

顧客厭惡、業者受益,面對兩個方向相左的處境,餐館經營者究竟該不管顧客感受繼續採用掃碼菜單?還是迎合顧客恢復傳統的實體菜單?餐飲諮詢公司Technomic消費者和行業洞察主管伯恩(Robert Byrne)形容,這是餐飲業的「有趣困境」。

兩種考量拉扯下,有些業者認為務必要尊重顧客而取消二維碼菜單,否則將流失顧客;但也有業者堅守技術、甚至全新採用,認為這是更好、更進步的工具,人們將來終究會想使用。

二維碼菜單是未來趨勢?確實,採用改善後的二維碼可能是未來趨勢。賣銷售點系統(POS)和數位服務給餐飲業者的Square公司發現,其客戶的QR碼使用量大增143%,今年迄今增幅更大。

但仍有許多食客大聲疾呼恢復舊式菜單。網路上盛傳二維碼菜單的差勁評價,線上雜誌Slate去年刊登一篇文章,標題「恢復菜單!」(Bring Back Menus!),副標是「我厭惡二維碼」(I am sick of the QR codes),今年稍早,美加生活雜誌Vice頭條文章更以粗話「F*** QR code」批判二維碼,後面跟著一句哀怨句子「我只想再拿著菜單」。

忿恨不平的顧客不在少數。最近Technomic調查發現,約88%受訪者偏好紙質菜單、而非掃碼菜單,約66%受訪者不喜歡掃碼菜單,因為一落座就得拿出手機,約57%的人覺得掃碼是苦差事,另55%認為掃碼菜單很難閱讀。

有些餐館如顧客所願,重新採用實體菜單。

知名義大利 麵連鎖餐廰Olive Garden、牛排館Longhorn Steakhouse和其他連鎖餐廰所屬的餐飲業者Darden疫情爆發之初便採用掃碼菜單,後來配合顧客喜好、兼顧防疫考量而改用一次性實體菜單,目前恢復為常規菜單;BJs餐飲公司(BJ's Restaurants)去年秋季便恢復傳統菜單,該公司執行長萊文(Greg Levin)說,顧客喜歡實體菜單。

在北卡、華盛頓特區和紐約經營八家餐廳的餐飲集團The Restaurant Group總裁弗拉迪斯(Jeremy Wladis)也改回實體菜單,疫情之初在紐約市餐廳採用掃碼菜單,最終放棄,他認為,實體菜單讓顧客一目瞭然,可能訂更多食物、感受較愉悅,他自稱是老派作風,也偏好完整菜單。

二維碼仍有優勢。弗拉迪斯說,整體操作更容易,可透過電子介面更改菜單,更有效率;萊文則表示,BJ'S公司對於採行電子化菜單業非常興奮,可免列印成本。

餐飲業者目前面臨食材昂貴或供應吃緊、勞力不足,使用掃碼菜單可大幅紓緩成本壓力;伯恩說,若採用傳統菜單,每次更新都大量耗資,如果經營連鎖餐廳,成本更可觀。

Square for Restaurants總經理索勒(Bryan Solar)說,掃碼可在不增加成本的前提下快速更新價格和供應情況,而且服務人員不必花時間拿菜單給顧客,可省人力。

不過,索勒能理解許多人不喜歡數位菜單,但是,假如數位菜單互動性、反應效率提升、而且可直接下單、甚至付款,人們可能會喜歡。伯恩說,等待帳單比起看菜單更令顧客頭痛,而且,帳單處理可用類似技術解決,如此一來,顧客便可準備好了再付款,皆大歡喜。