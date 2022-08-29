二維碼菜單存廢 餐飲業兩難

一場疫情 為業界帶來各式啟發，避免接觸以防病毐感染的運作模式和工具應運而生，二維碼菜單(QR Code Menu)是餐館業的疫情代表作。很多顧客厭惡至極，如今卻依然處處可見，並未隨著疫情減緩而消失。

疫情爆發之初，餐館歇業一陣子後重新運作，但病毐肆虐、風聲鶴唳，業者紛紛收起實體菜單，恢復長期被擱置的「快速回應代碼」技術，並在專家建議下把餐桌上頻繁被觸摸的鹽、胡椒和番茄醬瓶全部收起。

有了二維碼菜單，顧客用手機 掃碼後，數位菜單自動顯示，零接觸菜單很快流行起來。

不過，人們逐漸了解，新冠病毐透過物品表面傳播的機率很低，顧客開始毫不保留表達對掃碼菜單的厭惡。

話雖如此，對餐館而言，掃碼菜單的意義不僅僅是「零接觸」，更解決多年一直存在的菜單列印成本和員工短缺問題。

顧客厭惡、業者受益，面對兩個方向相左的處境，餐館經營者究竟該不管顧客感受繼續採用掃碼菜單？還是迎合顧客恢復傳統的實體菜單？餐飲諮詢公司Technomic消費者和行業洞察主管伯恩(Robert Byrne)形容，這是餐飲業的「有趣困境」。

兩種考量拉扯下，有些業者認為務必要尊重顧客而取消二維碼菜單，否則將流失顧客；但也有業者堅守技術、甚至全新採用，認為這是更好、更進步的工具，人們將來終究會想使用。

二維碼菜單是未來趨勢？確實，採用改善後的二維碼可能是未來趨勢。賣銷售點系統(POS)和數位服務給餐飲業者的Square公司發現，其客戶的QR碼使用量大增143%，今年迄今增幅更大。

但仍有許多食客大聲疾呼恢復舊式菜單。網路上盛傳二維碼菜單的差勁評價，線上雜誌Slate去年刊登一篇文章，標題「恢復菜單！」(Bring Back Menus!)，副標是「我厭惡二維碼」(I am sick of the QR codes)，今年稍早，美加生活雜誌Vice頭條文章更以粗話「F*** QR code」批判二維碼，後面跟著一句哀怨句子「我只想再拿著菜單」。

忿恨不平的顧客不在少數。最近Technomic調查發現，約88%受訪者偏好紙質菜單、而非掃碼菜單，約66%受訪者不喜歡掃碼菜單，因為一落座就得拿出手機，約57%的人覺得掃碼是苦差事，另55%認為掃碼菜單很難閱讀。

有些餐館如顧客所願，重新採用實體菜單。

知名義大利 麵連鎖餐廰Olive Garden、牛排館Longhorn Steakhouse和其他連鎖餐廰所屬的餐飲業者Darden疫情爆發之初便採用掃碼菜單，後來配合顧客喜好、兼顧防疫考量而改用一次性實體菜單，目前恢復為常規菜單；BJs餐飲公司(BJ's Restaurants)去年秋季便恢復傳統菜單，該公司執行長萊文(Greg Levin)說，顧客喜歡實體菜單。

在北卡、華盛頓特區和紐約經營八家餐廳的餐飲集團The Restaurant Group總裁弗拉迪斯(Jeremy Wladis)也改回實體菜單，疫情之初在紐約市餐廳採用掃碼菜單，最終放棄，他認為，實體菜單讓顧客一目瞭然，可能訂更多食物、感受較愉悅，他自稱是老派作風，也偏好完整菜單。

二維碼仍有優勢。弗拉迪斯說，整體操作更容易，可透過電子介面更改菜單，更有效率；萊文則表示，BJ'S公司對於採行電子化菜單業非常興奮，可免列印成本。

餐飲業者目前面臨食材昂貴或供應吃緊、勞力不足，使用掃碼菜單可大幅紓緩成本壓力；伯恩說，若採用傳統菜單，每次更新都大量耗資，如果經營連鎖餐廳，成本更可觀。

Square for Restaurants總經理索勒(Bryan Solar)說，掃碼可在不增加成本的前提下快速更新價格和供應情況，而且服務人員不必花時間拿菜單給顧客，可省人力。

不過，索勒能理解許多人不喜歡數位菜單，但是，假如數位菜單互動性、反應效率提升、而且可直接下單、甚至付款，人們可能會喜歡。伯恩說，等待帳單比起看菜單更令顧客頭痛，而且，帳單處理可用類似技術解決，如此一來，顧客便可準備好了再付款，皆大歡喜。