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落實晶片法 跨部會出擊

編譯季晶晶／綜合報導
圖為總統拜登（中）8月9日簽署晶片法案時的檔案照。（美聯社）
圖為總統拜登（中）8月9日簽署晶片法案時的檔案照。（美聯社）

總統拜登25日簽署一項行政命令，將建立一個跨部會的指導委員會，以協調各單位儘速落實晶片法案（Chips and Science Act，CHIPS Act），提振美國國內晶片生產、協助美國與中國爭搶半導體業主導地位。

根據白宮的一份備忘錄，CHIPS法案落實指導委員會將由美國國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、國家安全顧問蘇利文（Jack Sullivan）以及科技政策辦公室代理主任尼爾森（Alondra Nelson）擔任聯席主席，其他成員還包括財長葉倫、商務部長雷蒙多、國務卿布林肯和國防部長奧斯丁。拜登本月稍早已簽署這項晶片法，以加強美國面對中國發展科學技術的競爭力。

拜登的行政命令並列出聯邦政府落實法案的六大優先事項：保護納稅人資金；滿足國家安全和經濟利益；發展美國在半導體產業的長期領導地位；強化和擴大區域生產和創新聚落；吸引民間部門投資；並要為新創事業和少數族裔擁有的公司或農村企業之類利益攸關方帶來廣泛的好處。

商務部也從25日起推出CHIPS.gov網站，向社會大眾提供晶片法案的最新訊息。此法案透過補貼美國晶片製造、擴增研究資金，盼能緩解晶片持續短缺，進而影響到汽車、武器、家電生產的問題。這項法案也為投資晶片的公司提供估計規模達240億美元的稅收減免。

商務部長雷蒙多說，商務部已為這項計畫籌備數月。她表示：「我們致力於程序的透明與公平。我們將盡可能迅速運用這些資金，同時確保有時間盡職審查。」目前還不清楚商務部何時會正式開放申請相關資金，以及給予獎勵會花多久時間。

晶片 商務部 拜登

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