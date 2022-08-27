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央行峰會期間 大盤微幅走升

財經新聞組／綜合報導

Bespoke Investment Group表示，當全球主要央行官員、學者和經濟學家每年8月齊聚美國懷俄明州傑克森霍爾舉辦研討會時，美股往往只會小幅上漲，而更大的漲幅通常會在幾個月後才出現。

回顧傑克森霍爾央行峰會過去大約40年的歷史就會發現，8月底峰會開始後，史坦普500指數中值僅上漲0.1%；更大的漲勢往往發生在較晚的第4季。

Bespoke分析師指出，從歷史上來看，傑克森霍爾會議「對美股的催化值用並不明顯」。央行峰會期間美股走勢平平的一個潛在原因可能與季節性有關。堪薩斯城Fed每年夏末舉辦峰會時，往往是大多數華爾街人士和散戶投資人在秋季來臨前的休假期間。

不過值得注意的是，在金融市場經歷了2020年上半年的劇烈動盪後，今年的情況可能不同於以往。今年，全球許多大國央行都在逐步取消寬鬆貨幣政策，但同時也在努力不讓本國經濟脫軌。同時，俄烏衝突導致能源價格飆升，使得這場應對高通膨的鬥爭變得愈加複雜。

不過，隨著今年峰會拉開序幕，美股25日卻在升息預期升溫的環境下逆市反彈。22V Research創始人迪布薛爾(Dennis DeBusschere)表示，「我們認為傑克森霍爾年不會對市場產生負面衝擊，因為目前預計鮑爾會保持鷹派基調。而且在傑克森霍爾年會前，美股基本上已經消化了這些鷹派預期。」

隨著美國通膨在40年來最高水平徘徊，市場Fed官員們仍將重申打擊美國高通膨的信心，事實也確實如此。在鮑爾發表談話前，Fed官員已集體發表鷹派論點，齊聲強調「升息不能停止」。

至於其他資產的表現，Bespoke使用1979年以來的中位數統計得出，美元指數下跌不到0.1%，大宗商品上漲0.6%，10年期美國國債殖利率下跌約0.9%，2年期美國國債殖利率上漲約2%。（財經新聞組）

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