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少用現金 電子支付成主流

編譯柯立偉／綜合報導
電子支付漸成主流。（路透）
電子支付漸成主流。（路透）

民調機構蓋洛普(Gallup)的消費者支付工具調查結果顯示，相較於5年前只有32%受訪者習慣以電子支付而非現金消費，今年比率飆升到61%；仍堅持以現金消費者大幅下降到13%，認為自己支付方式與5年前相同的受訪者則有28%。

蓋洛普民調指出，受新冠疫情影響，民眾大多選擇網路購物，再加上愈來愈多店家設立自助結帳機，並接受信用卡以外各種電子支付方式，全美不論任何族群或年齡層，電子支付的比例均穩定上升。

不過，蓋洛普民調還是觀察到不同社會族群對於電子支付的使用程度不盡相同；一般來說收入愈高者使用電子支付的比例也愈高，年收入在4萬元以下的家庭有22%只以現金支付日常開銷，收入介於4萬元至10萬元間的家庭使用現金的比例約14%，年所得超過10萬者以現金結帳的比例更降到5%。

因此，當受訪者被問到「美國是否將成為無現金社會」時，超過6成的民眾給出肯定回答，認為在自己有生之年有機會看到無現金社會的來臨；特別是50歲以下的年輕一輩，高達70%的受訪者認為無現金交易勢不可擋，但此一比率會隨著年紀提升而下降，50至64歲的人只有62%、65歲以上的人只有56%做出肯定回覆。

此外，對無現金交易的接受程度也與政治傾向密切相關；自述為共和黨支持者的受訪民眾中高達60%的人認為倘若美國真的成為無現金社會，他們會「感到不安」，但同樣會感到不安的中立選民只有45%，相同回應的民主黨人更只有28%。

然而，即使不少人認為非現金時代終將來臨，但仍有56%的受訪者出門時會隨身攜帶一些現金在身上；且若不考慮政黨傾向，整體而言仍有高達45%的受訪民眾指出若美國成為無現金社會他們會感到不安，會感到高興的受訪者只占9%，不到一成。

即使不少人認為非現金時代終將來臨，但仍有56%的受訪者出門時會隨身攜帶現金。(路...
即使不少人認為非現金時代終將來臨，但仍有56%的受訪者出門時會隨身攜帶現金。(路透資料照片)

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