鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

在聯準會(Fed)主席鮑爾 在傑克森霍爾演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。

道瓊工業平均指數 下跌1008.38點或3.03%至3萬2283.4點。史坦普500指數下跌141.46點或3.37%至4057.66點。那斯達克綜合指數下跌497.56點或3.94%至1萬2141.71點。

主要股指連跌兩周。道指本周下跌4.2%，史指和那指分別下跌4%和4.4%。史指全面收跌，僅有5支個股上揚。

鮑爾重申了對通膨的強硬立場，促使投資人評估未來很長一段時間都將面對更高利率的可能。

鮑爾說，「恢復物價穩定可能需要在一段時間內保持限制性政策立場。歷史記錄強烈警告不要過早放鬆政策。」

金礦股受創最深。VanEck Gold Miners ETF下跌4.71%，表現遜於主要市場平均水平。該基金已較4月初的近期峰值下跌超過38%。

包括Coeur Mining和IAMGOLD在內的幾支個別礦業股下跌超過7.9%。黃金期貨收盤下跌1.22%，本周收跌。

能源則是本周的一大亮點，史指能源類股本周漲幅超過5%。由於市場拋售，該類股雖26日下跌，仍是本周唯一上揚的類股。油價上漲有助推動股市走高，西德州 中質原油本周上漲1.7%。

最大的贏家是APA Corp，自22日以來上漲了10.9%。