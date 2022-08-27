鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
在聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森霍爾演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。
道瓊工業平均指數下跌1008.38點或3.03%至3萬2283.4點。史坦普500指數下跌141.46點或3.37%至4057.66點。那斯達克綜合指數下跌497.56點或3.94%至1萬2141.71點。
主要股指連跌兩周。道指本周下跌4.2%，史指和那指分別下跌4%和4.4%。史指全面收跌，僅有5支個股上揚。
鮑爾重申了對通膨的強硬立場，促使投資人評估未來很長一段時間都將面對更高利率的可能。
鮑爾說，「恢復物價穩定可能需要在一段時間內保持限制性政策立場。歷史記錄強烈警告不要過早放鬆政策。」
金礦股受創最深。VanEck Gold Miners ETF下跌4.71%，表現遜於主要市場平均水平。該基金已較4月初的近期峰值下跌超過38%。
包括Coeur Mining和IAMGOLD在內的幾支個別礦業股下跌超過7.9%。黃金期貨收盤下跌1.22%，本周收跌。
能源則是本周的一大亮點，史指能源類股本周漲幅超過5%。由於市場拋售，該類股雖26日下跌，仍是本周唯一上揚的類股。油價上漲有助推動股市走高，西德州中質原油本周上漲1.7%。
最大的贏家是APA Corp，自22日以來上漲了10.9%。
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