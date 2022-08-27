侵犯專利 莫德納告輝瑞、BioNTech

疫苗 生產商莫德納 (Moderna)26日對輝瑞 (Pfizer)和BioNTech提出控告，指兩家公司生產的新冠疫苗侵犯了莫德納的專利，但尚未提出求償額，輝瑞公司表示擁有自己疫苗的智慧財產權。

莫德納是在公司所在地的麻州劍橋鎮向聯邦地區法院、和BioNTech公司所在的德國杜塞爾多夫地區法院提告。公司聲明說，輝瑞和BioNTech侵犯了莫德納2010至2016年的mRNA技術專利，但尚未對求償金額做出評估。

輝瑞發言人說，輝瑞及其研發夥伴BioNTech對莫德納興訴感到驚訝，但稱兩家公司擁有合作研發疫苗的智慧財產權，將堅決捍衛公司的利益。

mRNA技術是含有DNA指令的遺傳信息，使細胞蛋白質在形成過程中複製刻上NDA指令，這項技術被用在生產新冠病毒的疫苗上。

莫德納公司執行長班塞爾(Stéphane Bancel)說：「疫情爆發前，我們10年期間投資數十億元研發出mRNA技術並獲得專利，提訴是為了保護公司首創的mRNA技術平台。公司2010年開始打造的這一基礎平台，以及2015至2016年研究新冠病毒所獲得的專利，使我們得以在疫情爆發後不久，就以創紀錄的速度生產出安全而有效的新冠病毒疫苗。」

莫德納2020年曾表示，疫情期間不會要求落實與新冠病毒有關的專利。但今年3月7日改口說，除了最貧窮國家外，疫苗供應已不是問題，因此要求92個窮國之外的疫苗生產商尊重公司的智慧財產權，但不會對92個窮國提出這一要求。

莫德納26日表示，不會對競爭對手3月8日前使用專利的行為尋求賠償，公司的專利不是在與國家衛生研究院(NIH)合作期間產生的智慧財產權，而是公司2015至2016年研發的被證實有效的專利技術。

莫德納表示，鑑於市場對疫苗的需求，公司沒有要求將輝瑞和BioNTech的疫苗下架，也不尋求禁售他們的疫苗。