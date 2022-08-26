一座還不夠 Panasonic計畫在美蓋兩座40億美元電池廠

知情人士表示，Panasonic正考慮在奧克拉荷馬州建造一座40億美元電池廠。 （路透）

知情人士表示，特斯拉 的電池供應商Panasonic，正考慮在美國另外建造一座約40億美元的車用電池廠，新廠可能設在奧克拉荷馬州 ，但由於協議尚未達成，新廠地點尚未定案。

華爾街日報報導，美國電動車 大廠特斯拉等電動車廠正在提高產量，也要求電池供應商提供更多車用電池，以縮短許多熱門電動車款漫長的交車等候期。

Panasonic已在內華達州與特斯拉共同經營一家電池廠，並在7月時宣布，準備在堪薩斯州投資約40億美元新建一座電池廠。消息人士指出，Panasonic考慮另外再建造的新廠，與堪薩斯廠的產能相近，「有如雙胞胎」。

報導指出，特斯拉德州奧斯汀的新電動車廠今年4月開始交車，從地緣位置來看，堪薩斯州和奧克拉荷馬州將是為奧斯汀廠供應電池較較方便的設址地點。此外，去年宣布與Panasonic達成供應協議的新創電動車公司Cannoo也已表示，計畫在奧克拉荷馬州設廠。

Panasonic的競爭對手也在美國設置新廠。通用汽車正計畫和南韓廠商LG新能源合作，在密西根州建造一座26億美元的電池廠。

中國大陸最大車用電池製造商寧德時代原定最快本月公布在北美建廠的計畫，但由於美中關係緊張，這項計畫暫未宣布。