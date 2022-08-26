克魯曼：升息抗通膨 別無選擇

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，Fed為了壓低通膨，除了升息別無選擇。（路透）

美國最近通膨隨汽油和食物價格回跌而趨緩， 但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，宣告擊敗通膨言之過早，聯準會（Fed）除了繼續升息抑制通膨，別無選擇。

克魯曼在紐約時報專欄指出，Fed明白貨幣 政策不宜隨波動大的食物與能源價格起舞，但當前基礎通膨仍太高，所以Fed此刻絕不可能「轉鴿」，而是會依「正統政策」繼續升息讓經濟降溫。這麼做極可能導致失業率攀升甚至可能引發衰退。

克魯曼表示，雖有兩種「非正統」抗通膨策略，但都不適用於美國現況。第一種是「收入政策」（incomes policy）：直接政府干預，藉價格管制或道德勸說限縮物價漲幅。典型實例在1980年代通膨飆高的以色列，主要靠一套包含暫時凍結薪資和訂定物價上限的方案把通膨控制下來，經濟也未嚴重衰退。

第二種「非正統」策略，是藉擴大貨物供應壓低價格。比方說，藉由投資 基礎建設擴大產能。理論上，產能提高有助於降低通膨，美國去年的基建法和今年的通膨削減法，就是以此為目標。然而，這類投資需要時間，多年後才能收割「提高生產力、限縮通膨」的果實。

但此時Fed眼中通膨已是燃眉之急。因此Fed仍須收緊貨幣政策，使追逐有限貨物的貨幣減少，把基礎通膨也壓下來。除採行「正統政策」─藉引導經濟降溫緩和通膨─別無其他選擇。至於這波經濟減緩是否嚴重到「衰退」的地步，仍不明朗；即使可避開衰退，消費者難免會蒙受一些痛苦。