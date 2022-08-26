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台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

財經簡訊

財經新聞組／整理

輝瑞RSV疫苗對老人有效

輝瑞公司表示，其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗在一項後期研究中證實對老年人有效，並計畫在未來幾個月內向美國衛生監管機構申請批准。根據外部數據監測小組進行的一項中期分析，輝瑞的疫苗在具有3種以上症狀的參與者中的有效率為85.7%，對2種以下症狀的有效率為66.7%。

口紅效應助陣 Coty銷售佳

Coty Inc上季銷售額超出華爾街預期，因為消費者並沒有被通膨推升的價格嚇倒，反而大量採購精品護膚品和香水。口紅和粉底大賣，高收入消費者沉迷於小型奢侈品，因為幾十年來首見的高通膨讓他們無法購買太多，這種現像被稱為「口紅效應」。

花旗將關閉俄羅斯業務

華爾街巨頭花旗集團表示將關閉其在俄羅斯的消費銀行業務和當地商業銀行業務，預計未來18個月將提列約1.7億元的費用。由於西方國家實施的制裁，華爾街大型金融公司已經關閉或宣布關閉在俄羅斯的業務。截至6月30日，花旗對俄羅斯的曝險為84億元。

A&F意外虧損 調降財測

服裝零售商Abercrombie & Fitch Co上季意外虧損，調降全年銷售額和獲利率預測，凸顯通膨飆升侵蝕消費者購買力的程度。上季每股虧損30分，而預期為獲利22分。現在預計2022財年淨銷售額將以中個位數下降，之前預測為持平至成長2%；預計全年獲利率在1%到3%之間，低於之前的5%到6%。

Dollar Tree投資低價競爭

Dollar Tree調降今年的財測，理由是投資旗下Family Dollar商店以提供更具競爭力的價格，縮小與主要競爭對手間的差距。該公司第2季每股獲利1.6元，高於華爾街預期的每股1.59元。營收67.7億元，與67.9億元的預期基本一致。同店銷售額成長7.5%。

上周首申失業金24.3萬人

勞工部表示，截至8月20日當周初領失業金人數24.3萬人，低於市場預期的25.3萬人；前值由25萬人下修至24.5萬人；4周移動平均值24.7萬人。有一周時間落差的續領失業金人數為141.5萬人，較上周修正後的143.4萬人減少1.9萬人，低於市場預期的144.2萬人；4周移動平均值142.4萬人。

華爾街 俄羅斯 疫苗

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