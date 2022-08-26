讓Fed不升息 要看核心PCE

美股 情緒近日持續遭到Fed鷹派發聲以及經濟數據疲軟打壓，在衰退擔憂之際繼續動盪。瑞銀表示，除非關鍵的通膨指標出現重大改善，Fed不太可能暫停升息 ，這也就意味著美股動盪仍將繼續。

瑞銀全球財富管理投資 長海菲勒(Mark Haefele)表示，美股投資人「可能已經為美國經濟的軟著陸定價」，「預計美股將保持波動，因為投資人情緒在Fed是否能讓美國經濟軟著陸之間搖擺不定。」

他上周就曾建議投資人不要追逐這一輪反彈，並預計未來將再次出現波動。

美股在6月中旬啟動熊市反彈之後，漲幅逐漸縮小。瑞銀表示，美股反彈是部分經濟恢復的跡象所推動的；像是7月通膨緩解和就業報告意外強勁。美國通膨率在7月降至8.5%，引發市場對Fed貨幣政策立場已經達到「鷹派高峰」的期望。但是，「這種樂觀情緒正在消退。」

他說，「核心PCE月增率連續三個月不超過0.2%，將是支持Fed暫停升息周期的最低條件。」核心PCE是Fed首選的通膨指標，6月較上月成長0.6%。

海菲勒指出，「因此我們相信Fed將在年底前再升息100個基點，如果通膨沒有如我們的預測放緩，就會有更多升息。」

今年以來，Fed公開市場委員會(FOMC)已經升息4次，目前基準利率達到2.25%-2.5%區間。市場普遍預計Fed將在9月20-21日的會議上繼續升息。

除了瑞銀以外，高盛和匯豐等華爾街投行對美股的未來持謹慎態度。高盛策略師柯斯汀(David J. Kostin)認為，通膨走向和美國經濟成長形勢將帶動下半年美股走勢。但在美股走出史上最佳夏季漲勢之一後，繼續上漲的空間有限。

匯豐策略師也保持「最大程度減碼」股票，聲稱美股的反覆無常讓得所有資產類別看來都很脆弱。（財經新聞組）