健身需求回落 Peloton連6季虧損

Peloton第4財季虧損擴大，銷售額下滑，因為這家聯網健身 設備製造商正試圖透過削減成本和戰略轉變來贏得投資人信心。

這也是Peloton連續第6季虧損。該公司表示，其目標是在2023財年下半年實現單季現金流損益平衡。

即使如此，CEO 麥卡錫(Barry McCarthy)表示，他預計在可預見的未來，聯網健身市場仍將充滿挑戰，因為消費者對家用健身器材的需求已從疫情高點回落。

麥卡錫於2月從創始人佛利(John Foley)手中接任CEO，就一直在推動至今尚未見效的全面變革。包括提高會員費以及一些設備的售價，解雇數千名員工、測試租賃選項、取消最後一英里的外送服務，並將所有生產轉移給第三方。24日還開始在美國亞馬遜官網上銷售其部分產品。

Peloton沒有提供2023財年財測。它表示，第1季訂戶持平，營收 在6.25至6.5億元之間。這是考慮到近期需求疲軟和業務的季節性波動。

但財報中仍有好消息：上季高獲利率的訂閱收入占總銷售額超過一半。當季訂閱收入為3.831億元，較上年增加36%，占總銷售額的56.4%。

截至6月30日當季，Peloton淨虧損從一年前的3.132億元或每股1.05元擴大至12.4億元或每股3.68元。

營收從一年前的9.369億元下降28%至6.787億元。低於Refinitiv分析師估計的7.182億元。其中聯網健身收入下降55%至2.956億元。

Peloton在上季結束時擁有297萬聯網健身訂戶，與前季基本持平，較一年前成長27%。聯網健身訂戶擁有Peloton產品，並且還支付月費以登入即時和點播健身課程。

不過，其會員總數較上季減少約14.3萬人至690萬人。聯網健身用戶平均每月淨流失率從一年前的0.73%上升至1.41%。