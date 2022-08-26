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健身需求回落 Peloton連6季虧損

財經新聞組／綜合報導

Peloton第4財季虧損擴大，銷售額下滑，因為這家聯網健身設備製造商正試圖透過削減成本和戰略轉變來贏得投資人信心。

這也是Peloton連續第6季虧損。該公司表示，其目標是在2023財年下半年實現單季現金流損益平衡。

即使如此，CEO麥卡錫(Barry McCarthy)表示，他預計在可預見的未來，聯網健身市場仍將充滿挑戰，因為消費者對家用健身器材的需求已從疫情高點回落。

麥卡錫於2月從創始人佛利(John Foley)手中接任CEO，就一直在推動至今尚未見效的全面變革。包括提高會員費以及一些設備的售價，解雇數千名員工、測試租賃選項、取消最後一英里的外送服務，並將所有生產轉移給第三方。24日還開始在美國亞馬遜官網上銷售其部分產品。

Peloton沒有提供2023財年財測。它表示，第1季訂戶持平，營收在6.25至6.5億元之間。這是考慮到近期需求疲軟和業務的季節性波動。

但財報中仍有好消息：上季高獲利率的訂閱收入占總銷售額超過一半。當季訂閱收入為3.831億元，較上年增加36%，占總銷售額的56.4%。

截至6月30日當季，Peloton淨虧損從一年前的3.132億元或每股1.05元擴大至12.4億元或每股3.68元。

營收從一年前的9.369億元下降28%至6.787億元。低於Refinitiv分析師估計的7.182億元。其中聯網健身收入下降55%至2.956億元。

Peloton在上季結束時擁有297萬聯網健身訂戶，與前季基本持平，較一年前成長27%。聯網健身訂戶擁有Peloton產品，並且還支付月費以登入即時和點播健身課程。

不過，其會員總數較上季減少約14.3萬人至690萬人。聯網健身用戶平均每月淨流失率從一年前的0.73%上升至1.41%。

健身 營收 CEO

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