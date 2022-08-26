飛機供應不足 推高租賃率

航空業者延長飛機租賃合約，因新機供應不足。（美聯社）

乘客並不是今年唯一必須支付更多飛行費用的人。隨著旅遊需求回升，飛機供應不足正在推高航空公司租用飛機的價格。

航空諮詢公司IBA Group估計，從2020年4月到今年7月，一架全新的波音737 Max的租金 上漲超過20%，達到每月31.6萬元。與之競爭的空中巴士A320neo價格更攀升至每月32.4萬元，較2020年4月上漲14%以上，為疫情 爆發以來最高價格。大型客機如A321neo在7月的租賃價格為每月37.5萬元。

去年收購奇異 電氣飛機租賃業務的Air Lease、Avolon和AerCap等全球大型飛機租賃公司正因此受益。

根據航空諮詢公司Cirium的數據，全球近2.3萬架單走道和雙走道噴氣式客機超過51%由租賃公司擁有或管理。雖然許多航空公司也自行購機，但部分航空公司選擇租用，或者兩者兼具。

選擇租賃的原因各不相同，包括因借貸成本上升導致低信用評級，以及為考量節省現金而不願花錢購買新機。按標價計算，每架飛機的價格可能超過1億元。

IBA估值和諮詢主管約曼斯(Mike Yeomans)說，「利率上升，資本成本也在上升，這將在今年底前推高租賃率。」

租賃公司高管表示，它們許多客戶都在延長租約，但很難找到新機。

總部位於洛杉磯的Air Lease執行總裁烏德瓦黑齊(Steven Udvar-Hazy)表示，該公司的租約延期率接近前所未有的90%，遠高於平常的65%至75%左右。「許多一年前原本預計必須重新銷售的飛機收到很多租約延期。」

這種趨勢是航空公司訂位數回升的結果，而波音和空中巴士無法依需求增產，仍深陷疫情初期至今的需求和生產停滯以及供應鏈問題。

都柏林Avolon候任CEO克羅寧(Andy Cronin)說，目前航空公司「一直在尋找可以取得更多飛機的方法」。「當前飛機短缺，需求加速增加，超出現階段的預期。」