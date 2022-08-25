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Fed非得要持續升息才能壓抑通膨嗎？克魯曼：別無選擇

編譯湯淑君／綜合外電
儘管近來美國通膨有趨緩跡象，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，聯準會（Fed）此刻除了繼續升息抑制通膨，別無選擇。（路透）
儘管近來美國通膨有趨緩跡象，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，聯準會（Fed）此刻除了繼續升息抑制通膨，別無選擇。（路透）

美國7月消費者物價指數（CPI）與6月持平，初步數據指向8月仍可能走低，但宣告擊敗通膨還言之過早。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，聯準會（Fed）此刻除了繼續升息抑制通膨，別無選擇。

美國最近通膨趨緩的主因是汽油價格下跌。同時，聯合國糧農組織（FAO）7月全球糧價指數大幅滑落，預告未來數月食物價格也將回落。事實上，最近牛肉價格已經愈來愈便宜了。

但克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，Fed明白，貨幣政策不應隨波動大的食物與能源價格起舞，然而當前基礎通膨（underlying inflation）仍高得令人難以接受。所以，Fed此刻絕對不會「轉鴿」，而是會依循「正統政策」，繼續升息讓經濟降溫。這麼做極可能導致失業率攀升，甚至可能引發衰退。

以「收入政策」抗通膨，在美行不通

有沒有「非正統政策」，無須付出痛苦的經濟代價也能把通膨控制下來？克魯曼表示，確實有兩種「非正統」抗通膨策略，有時也奏效，只是都不適用於美國現在的情況。

克魯曼指出，其中一種稱為「收入政策」（incomes policy）」直接政府干預，藉由價格管制或道德勸說，達到限縮物價漲幅的目的。另一種途徑是藉擴大供給壓低物價。

「收入政策」奏效的典型實例在1980年代的以色列，當時以國通膨飆高，但後來成功降下來，經濟也未摔入嚴重衰退，主要是靠推行一套政策方案辦到的。那套方案包含暫時凍結薪資和訂定物價上限。

然而，這種政策在當代美國行不通。在1980年代的以色列，政府可把多數經濟要角都召集在同一室開會，工會聯盟Histadrut則代表約80%的勞動力。再者，以色列80年代的通膨大致反映「自我實現的通膨預期」，與美國現在的情況不同，美國的長期通膨預期仍持穩，並未失控。

美國通膨問題的根源

那麼，美國現在的通膨問題出在哪？克魯曼認為，或許只是「太多貨幣追逐太少物資」的典型案例，導致經濟相當火熱，職缺數目遠超過求職人數。

這種被火熱經濟吹大的通膨泡泡，若想藉由物價管制來壓扁，幾乎確定會不堪市場力量而爆開。

這不是說國會和總統點名斥責某些企業趁機發「通膨財」沒用，這麼做無傷，且可能加快通膨下降過程。然而，要降低通膨，仍需要Fed收緊貨幣政策 — 使追逐有限貨物的貨幣數量減少。

擴大供給可壓低物價，但緩不濟急

除非，能提高貨物的供應量。比方說，藉由投資基礎建設擴大美國產能。理論上，產能提高有助於降低通膨，美國總統拜登去年簽署的基建法和今年的通膨削減法，就是以此為目標，只是要等多年以後才能收割「提高生產力、限縮通膨」的果實。

但Fed相信，通膨已成燃眉之急，儘管通膨預期仍「錨定」，但不能冒險押注於通膨若長久居高不下情況仍會這麼樂觀。因此，Fed必須迅速採取行動把基礎通膨壓下來。

因此，Fed現在除了「正統政策」 — 藉引導經濟降溫緩和通膨—別無其他務實的替代選擇。至於這波經濟減緩是否會嚴重到「衰退」的地步，仍不明朗；但即使經濟沒衰退，消費者蒙受一些痛苦，恐怕在所難免。

克魯曼 貨幣 以色列

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