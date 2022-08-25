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拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉促法官駁回訴訟

特斯拉律師團將敦促加州一名法官駁回該州民權機構提起的訴訟；該訴訟指控這家電動車製造商在一家裝配廠存在廣泛的種族歧視。奧克蘭加州高等法院法官格瑞洛(Evelio Grillo)將就特斯拉試圖駁回州民權局(DCR)提起的訴訟舉行聽證會。特斯拉宣稱此案是出於政治動機。

首購族擁抱低首付房貸

房貸需求繼續疲軟，仍處於22年低點附近，但數據顯示首購族可能正在緩慢回歸。根據抵押銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，上周購買房屋的房貸申請較前周下降1%。成交量較一年前同周低21%。然而對提供較低首付的貸款需求激增。30年期固定房貸平均利率從5.45%提高到5.65%。

Match在印控蘋果壟斷

《路透》報導，Tinder母公司Match Group已向印度競爭監管機構CCI針對蘋果提出反壟斷訴訟，指控其「壟斷行為」迫使開發者為應用內購買支付高額佣金。在荷蘭發生的類似糾紛導致蘋果公司被罰款5000萬歐元，並同意在荷蘭約會軟體中使用不同的支付方式。

度假租賃商任命新CEO

隨著Vacasa努力擴大其在度假租賃市場的市占率，這家物業管理公司將聘請有多年旅行業高管經驗的葛瑞伯(Rob Greyber)擔任其下一任CEO。葛瑞伯在2009年到2020年間領導Expedia的易信達(Egencia)部門，他將接替現任CEO羅伯茲(Matt Roberts)，自9月6日起生效。

福特延後西國生產投資

福特汽車將延後其西班牙的生產投資，理由是「歐洲前景遭修正」，但仍承諾其瓦倫西亞廠投資決定不變；該公司6月宣布在此生產電動車(EV)。福特表示，在2025年6月前它不會動用西班牙的歐盟疫情救濟基金來投資於電動車，但表示將與地方當局合作，尋求其他潛在的公共資金資助。

7月耐久財訂單低於預期

商務部表示，7月耐久財訂單月增0%，低於預期的0.8%，6月前值自1.9%上修至2.2%，主因是軍事合約大幅減少；先前耐久財訂單已連續4個月成長。不過，7月不包括運輸在內的核心耐久財訂單月增率初值成長0.3%，優於預期的0.2%。顯示即使利率上升與經濟疲軟，對設備需求仍然持續。

特斯拉 投資 電動車

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諾貝爾經濟學獎得主：升息幅度過大 反可能加劇通膨

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需求壓過一切 新車價創新高

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