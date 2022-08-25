對沖基金樂觀 加碼大型科技

高盛 策略師史奈德(Ben Snider)在報告中表示，對沖基金上季降低了整體持股量，但樂觀情緒大幅上升，加碼買進美國大型科技股，持持集中在部分備受青睞的個股上。

這些基金還擴大買進非必需消費品股，同時減持能源和材料類股。

在截至6月的三個月裡，前10大持股的平均權重上升至70%，為2020年第1季以來最高。亞馬遜取代微軟成為最受歡迎的多頭部位，前者第2季上漲26%，是後者8%漲幅的3倍多。

報告指出，這些對沖基金還增持輝達、蘋果、Atlassian和特斯拉的股票。

高盛表示：「受不確定的市場環境和近期回報不佳的阻礙，對沖基金降低了槓桿，重新轉向成長型個股，並提高了投資 組合的集中度。它們最近的投資表現有所改善，符合修正反彈期間的典型情況，即使市場在維持韌性的情況下槓桿率仍有上升空間。」

陷入困境的科技股在6月中旬受到提振，因為在美國經濟出現放緩跡像後，交易員重新評估了對聯準會(Fed)未來升息次數的押注。在第2季，大型科技股上漲10%，而史坦普500指數 的漲幅為9%。

然而，傑克森霍爾全球央行年會即將在本周召開，由於市場擔憂鷹派言論再度出現，這種樂觀情緒已經逐漸消退。市場對那斯達克綜合指數7月上漲近13%是否只是熊市反彈存在分歧。

Saxo Capital Markets Pte策略師查納納(Charu Chanana)表示：「由於市場仍然低估了Fed的利率路徑，未來投資人可能會面臨更多痛苦。」

高盛的報告還指出，其他一些跡像也顯示市場傾向樂觀。對沖基金的部位換手率降至23%，創歷史新低。該報告分析的對沖基金持有的總部位達到2.4兆元。

高盛策略師表示，自7月初以來，對沖基金的收益平均上漲4%，將年初至今的損失至9%。（財經新聞組）