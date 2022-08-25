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民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

需求壓過一切 新車價創新高

財經新聞組／綜合報導

根據一份最新發布的產業報告顯示，即使利率上升，但由於需求強勁，預計美國新車價格將在8月創下歷史新高。

根據汽車產業顧問公司J.D. Power和LMC Automotive的報告，平均交易價格將達到創紀錄的4萬6259元，較去年同期上漲11.5%。

然而，庫存短缺繼續束縛新車銷售。顧問公司補充說，預計8月新車零售量將達到98.04萬輛，同比下降2.6%。

最新的預測顯示，聯準會(Fed)為抑制通膨而迅速升息的步伐，尚未對汽車業產生太大的影響，這得益於消費者在疫情期間對個人交通工具的偏好。

J.D. Power數據和分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「9月由於可用庫存阻礙了銷售，預計這些限制將繼續存在。短期內車價和單位獲利能力將保持強勁。」

由於電動車供應有限，顧問公司預計《通膨削減法案》中的稅收抵免規定短期內不會對電動車銷量產生「重大影響」。

報告顯示，8月新車總銷量經季節性調整後的年化率(SAAR)預計為1330萬輛，比2021年增加20萬輛。

J.D. Power和LMC Automotive也將2022年全球輕型汽車銷量預測調高近100萬輛，達到8180萬輛，原因是中國市場復甦，預計銷量將較去年增加8%。

汽車 電動車 疫情

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