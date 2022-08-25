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Peloton進駐亞馬遜 賣健身器材

財經新聞組／綜合報導

Peloton已與亞馬遜敲定合作夥伴關係，以擴大其客戶群並贏回投資人信心。除核心直接面向消費者業務之外，即日起在亞馬遜美國官網上兜售其精選的聯網健身設備和配件。

這將包括其元祖Bike，零售價為1445元。它還將出售其名為Guide的附加產品，售價295元。此次合作不包括其更昂貴的Bike+和Tread跑步機。

Peloton商務長康尼爾斯(Kevin Cornils)表示，雖然該公司產品之前沒有出現在亞馬遜官網上，但每個月亞馬遜搜索Peloton產品就已有大約50萬次。

這也是Peloton首次與另一家零售商合作銷售其商品。目前該公司一直依靠其官網和實體展廳直接向消費者銷售。但在2月接任CEO的麥卡錫(Barry McCarthy)領導下，Peloton致力於擴大其全球分銷並降低客戶獲取成本，以使業務恢復獲利。

創始人佛利(John Foley)於2月辭去CEO一職，Peloton便開始進行一項8億元的重組方案，原因是成本失控和虧損增加。以後它一直在測試其設備的訂閱模式，以此作為刺激銷售的另一種方式。該公司還退出所有自製業務，以簡化其供應鏈。

本月稍早，該公司宣布額外的開支削減措施，包括裁員更多、關閉實體店、調漲售價和退出最後一英里的外送業務。

除了Bike和Guide之外，Peloton還將在亞馬遜上銷售一系列配件，包括其品牌的自行車鞋、自行車墊、槓鈴、瑜伽塊、水瓶和心率臂帶。購物者還可選擇各種品牌服裝，包括運動胸罩、緊身褲、短褲、背心、帽子和慢跑褲。

康尼爾斯說，「這對我們來說是個非常好的開始，我們與一家數位零售商一起試水溫。」

亞馬遜也考慮讓Peloton的直播和點播健身內容成為亞馬遜Prime付費客戶的另一項福利。康尼爾斯未證實可能性。

亞馬遜 健身 零售商

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