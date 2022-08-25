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7月房價下跌 3年來首見

財經新聞組／綜合報導
美國7月房價出現3年多來首度下滑。（歐新社）
美國7月房價出現3年多來首度下滑。（歐新社）

根據房貸軟體數據和分析公司Black Knight的統計，7月美國房價較上月下跌0.77%，這是近3年來首次出現下跌。

跌幅雖然看來很小，但這是2011年1月以來最大的單月跌幅，也是1991年以來第二差的7月表現，僅次於2010年7月經濟大衰退期間的0.9%跌幅。

今年房貸利率的急劇上升導致本已昂貴的房市變得更加難以負擔。現在住房負擔能力處於30年來的最低水平。根據Black Knight數據，申請30年期房貸的20%首付普通屋主每月還款額度為家庭收入中位數的32.7%，比疫情剛爆發時高出約13個百分點，並且比經濟大衰退前後年份要高得多。最近25年的平均值為23.5%。

Black Knight企業研究和戰略副總裁沃爾登(Andy Walden)說，「很長一段時間以來，我們一直告訴大家，從負擔能力的角度來看，利率、住房庫存和房價之間的動態是站不住腳的，在某些時候，必須做出一些取捨。」

他補充說：「現在看到的正是這一點，7月數據清楚地證明了市場出現了重大拐點。」「隨著房市進入通常較為中性的季節性月份，進一步的價格調整可能即將到來。」

從歷史角度來看，6月至7月之間房價平均上漲0.4%，因為此時市場往往傾向更大、更昂貴的房屋。大部分家庭喜歡在學生暑假期間搬家。

即使在經濟大衰退期間，由於市場的季節性，房價通常在3月至5月期間略有上漲。那個時代的所有房價下跌都出現在7月到2月的幾個月中。

某些地區房市的跌幅更大。聖荷西跌幅最大，近幾個月房價下跌10%，其次是西雅圖的7.7%、舊金山的7.4%、聖地牙哥的5.6%、洛杉磯的4.3%和丹佛的4.2%。

與2021年7月相比，7月房價仍高出14.3%，是歷史年度價格漲幅的3倍多，但大部分漲幅都出現在2022年前5個月，當時房貸利率大幅飆升。

房價 利率 疫情

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