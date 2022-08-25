我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

兩大百貨 調降全年財測

編譯王巧文／綜合報導
消費支出趨緩及經濟衰退疑慮籠罩，梅西百貨和諾斯壯百貨均調降年度獲利展望。 （路透）
消費支出趨緩及經濟衰退疑慮籠罩，梅西百貨和諾斯壯百貨均調降年度獲利展望。 （路透）

由於消費支出趨緩、經濟有缺緩之虞，美國兩大百貨公司梅西百貨（Macy's）和諾斯壯（Nordstrom）分別調降全年財測，顯示通膨高漲正讓消費者變得更精打細算，促使業者憂心接下來萬聖節、感恩節、及耶誕節檔期的銷售展望。

美國連鎖百貨公司龍頭梅西百貨上季經調整後每股盈餘為1美元，淨銷售56億美元，都高於市場預期，但該公司表示，正在調整全年業績預測，以反映總體經濟的逆風、以及為了減少庫存的降價促銷活動影響。

梅西預估，今年不計一次性項目的每股盈餘將介於4~4.2美元，淨銷售額預測將介於243.4億~245.8億美元，都比先前預估下修。梅西執行長賈奈特說，該公司所有所得階層的消費者都放緩支出，雖未轉向購買較低價的產品，卻對品項更加挑剔，也把握梅西和競爭對手的促銷機會搶購。

此外，主要搶攻富裕客群的諾斯壯上季經調整後每股盈餘為81美分，淨銷售39.9億美元，略高於分析師預估，但以需求減少與庫存積壓為由，調降全年財測。

諾斯壯預估，今年經調整後的每股盈餘將介於2.30~2.60美元，低於之前預測的3.2~3.5美元，今年營收預料將成長5%~7%，也略低於前估的6%~8%。諾斯壯主管表示，消費者支出在6月底明顯減緩，需求和人流都從當時開始減速，尤其是所得較低的顧客，該公司現在必須積極出清庫存，引發投資人憂慮傷及下半年利潤。

近幾周來，沃爾瑪、百思買等零售商都已調整財測，表示高通膨和消費者支出減少，正在其傷害財務表現。美國大型零售商雖仍預期民眾將優先為萬聖節、感恩節和耶誕節等節慶撥出預算，但也坦承在低所得消費者正為食品及汽油價格高漲所苦之際，樂觀情緒已消退。

這也意味著，零售商在年底購物旺季將遭遇對價格更敏感、也更重視性價比的消費者，消費者在挑禮物時也將更精打細算。

梅西百貨 零售商 耶誕節

上一則

人民幣跌破6.86 創近兩年來新低

下一則

需求壓過一切 新車價創新高

延伸閱讀

梅西百貨、Nordstrom調降獲利展望 旺季檔期買氣堪憂

梅西百貨、Nordstrom調降獲利展望 旺季檔期買氣堪憂
財經簡訊

財經簡訊
憂消費縮水 梅西百貨削減財測

憂消費縮水 梅西百貨削減財測
抵台倒數...破50萬人追蹤波洛西專機 飛航網站被塞爆

抵台倒數...破50萬人追蹤波洛西專機 飛航網站被塞爆

熱門新聞

降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
美股這波從6月底開始的漲勢，是由避險基金回補做空部位推波助瀾。（路透）

美股大跌結束連四周漲勢 夏季反攻出現轉折？

2022-08-20 08:59
道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。福特汽車重挫5.04%，因喬州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元。美聯社

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

2022-08-22 16:40
投資人再度開始擔心聯準會（Fed）可能大幅升息，美股22日下午道瓊工業指數下跌676.58點。路透

美股午盤跌逾670點

2022-08-22 15:05

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包