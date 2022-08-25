兩大百貨 調降全年財測

消費支出趨緩及經濟衰退疑慮籠罩，梅西百貨和諾斯壯百貨均調降年度獲利展望。 （路透）

由於消費支出趨緩、經濟有缺緩之虞，美國兩大百貨公司梅西百貨 （Macy's）和諾斯壯（Nordstrom）分別調降全年財測，顯示通膨高漲正讓消費者變得更精打細算，促使業者憂心接下來萬聖節、感恩節、及耶誕節 檔期的銷售展望。

美國連鎖百貨公司龍頭梅西百貨上季經調整後每股盈餘為1美元，淨銷售56億美元，都高於市場預期，但該公司表示，正在調整全年業績預測，以反映總體經濟的逆風、以及為了減少庫存的降價促銷活動影響。

梅西預估，今年不計一次性項目的每股盈餘將介於4~4.2美元，淨銷售額預測將介於243.4億~245.8億美元，都比先前預估下修。梅西執行長賈奈特說，該公司所有所得階層的消費者都放緩支出，雖未轉向購買較低價的產品，卻對品項更加挑剔，也把握梅西和競爭對手的促銷機會搶購。

此外，主要搶攻富裕客群的諾斯壯上季經調整後每股盈餘為81美分，淨銷售39.9億美元，略高於分析師預估，但以需求減少與庫存積壓為由，調降全年財測。

諾斯壯預估，今年經調整後的每股盈餘將介於2.30~2.60美元，低於之前預測的3.2~3.5美元，今年營收預料將成長5%~7%，也略低於前估的6%~8%。諾斯壯主管表示，消費者支出在6月底明顯減緩，需求和人流都從當時開始減速，尤其是所得較低的顧客，該公司現在必須積極出清庫存，引發投資人憂慮傷及下半年利潤。

近幾周來，沃爾瑪、百思買等零售商 都已調整財測，表示高通膨和消費者支出減少，正在其傷害財務表現。美國大型零售商雖仍預期民眾將優先為萬聖節、感恩節和耶誕節等節慶撥出預算，但也坦承在低所得消費者正為食品及汽油價格高漲所苦之際，樂觀情緒已消退。

這也意味著，零售商在年底購物旺季將遭遇對價格更敏感、也更重視性價比的消費者，消費者在挑禮物時也將更精打細算。