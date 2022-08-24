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財經簡訊

財經新聞組／整理

迪克體育用品調升財測

迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)上季獲利和營收超出分析師預期，並提高今年財務預測。現在預計2022年可比商店銷售額將下降6%至2%，之前預測是下降8%至2%。預計全年調整後每股獲利將在10至12元間，高於之前預測的9.15至11.7元。

輝瑞兒少疫苗有效性高

在開放對該年齡組推出疫苗2個月後，輝瑞數據顯示，其新冠疫苗對6個月至4歲兒童組的有效性為73.2%。輝瑞和BioNTech的疫苗於6月獲准用於5歲以下兒童，數據顯示該疫苗產生的免疫反應與老年人群組相似。兩家公司準備提出申請，尋求授權針對6個月至11歲兒童的Omicron加強劑。

Nordstrom降全年財測

即使第2財季獲利和銷售額高於預期，由於面臨庫存過剩和需求放緩，連鎖百貨Nordstrom調降全年財測。現在預計全年銷售額成長5%至7%，低於之前的6%至8%；調整後每股獲利在2.3元至2.6元間，低於之前預測的3.2元至3.5元。上季淨利從一年前的8000萬元或每股49分增至1.26億元或每股77分。

福特明年底停賣Transit

汽車新聞》(Automotive News)報導，福特汽車將在明年年底前停止在美國銷售Transit Connect廂型車，並取消在墨西哥製造該車款的下一個車型的計畫。繼去年下降約25%之後，截至7月，該車款的美國銷售額下降了15%。福特聲稱因進口該款汽車可能面臨高達13億元的罰款。

Polestar提供水翼艇電池

豪華電動車製造商Polestar和電動船公司Candela這兩家瑞典公司簽署多年協議，前者將提供電池和充電系統等資源給後者。Candela成立於2014年，主要生產水翼艇，這是一種在航行時將船體提升到水面以上的套件。該公司形容其零排放水翼艇是以30節或時速34.5英里在水面上「飛行」。

8月綜合PMI 觸18月新低

美國私營部門商業活動在8月連續第二個月收縮，降至18個月以來最低水平，服務業表現尤為疲軟，因為面對通膨和金融狀況收緊，需求減弱。標準普爾全球8月綜合採購經理人指數(PMI)從7月終值47.7降至45，為2021年2月以來最低點。低於50的讀數代表活動收縮。

疫苗 汽車 輝瑞

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