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即使出現衰退 高盛：很溫和

財經新聞組／綜合報導

2022年全球投資人一面擔憂通膨失控，一面擔憂全球經濟走向衰退。高盛近期發布的報告認為，即使美國出現經濟衰退，也是相對溫和的衰退。

雖然預估未來12個月美國進入衰退的風險達到約三分之一，高盛並不認為美國經濟在2022年上半年處於衰退狀態。高盛表示，美國7月強勁的就業報告顯示美國並沒有進入衰退。

在對歷史上77次經濟衰退進行分析後，高盛認為，高核心通膨率和高單位勞動成本成長往往發生在嚴重衰退之前。即使如此，它仍認為美國經濟衰退可能只是溫和的，帶來的失業率增幅有限，約為1個百分點。

高盛在報告中列舉三個理由：

首先，異常高的職位空缺會抑制負面產出衝擊就業。更普遍的是，過度需求和無彈性供應的結合將對物價產生比產出更大的負面影響，包括勞動力以及對市場需求下降，將對物價產生負面影響。

其次，即使就業增幅的確大幅放緩，對消費的作用也可能比支出的作用相較任一衰退周期來得弱。因為如果招聘量下降的同時，整體通膨率也大幅下降，那麼對實際可支配收入成長的淨影響很可能是正面的。此外，私營部門資產負債表應可持續控制任何實際收入疲軟對支出的溢出效應。

第三，即使經濟衰退，也有一些重要經濟領域持續成長的結構性原因。對經濟相對敏感的部門，比如消費和旅遊業仍有正常化的空間。同時，基礎建設投資和與氣候相關的支出可能會帶動成長，這部分則得益於聯邦長期支出計畫。

此外，高盛表示其得出的結論和和最終政策利率預測也可能會被改變，即如如果通膨被證明比其預期的更加穩固，或者經濟受到更多的負面供應衝擊。以此估算，Fed可能會把基準利率提高至遠超其預期水平。

高盛 就業 投資

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