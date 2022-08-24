憂消費縮水 梅西百貨削減財測

即使第2財季獲利和營收 超出分析師 預期，梅西百貨 仍調降全年財測，預計消費者在服裝等非必需品上的支出將惡化，迫使這家連鎖百貨公司大幅降價清倉商品。

梅西百貨現在預計2022財年營收在243.4億元至245.8億元間，低於之前的244.6億元至247億元。並調降年度每股獲利至4元至4.2元，低於之前的4.53元至4.95元。Refinitiv分析師預期梅西營收243.6億元，每股獲利4.51元。

在購物者越來越考慮縮減支出的環境下，依賴服裝和鞋類等非必需品銷售的公司面臨更大的業績不佳風險。

梅西百貨CEO甘內特(Jeff Gennette)在財報聲明中表示：「我們希望以健康的資產負債表走出這個不確定的時期。」

梅西百貨的Bloomingdale's和Bluemercury品牌在最近一季吸引了尋求精品的高收入消費者。它說，這兩家業務都表現出色。

截至7月30日當季淨利從一年前的3.45億元或每股1.08元降至2.75億元或每股99分，高於預期的85分。淨銷售額從一年前的56.5億元小幅下降至56億元，高於預期的54.9億元。

梅西百貨的自有和加盟店的可比銷售額較去年下降1.6%，低於Refinitiv分析師估計的2%。

梅西百貨的數位銷售額較去年下降5%，但較疫情前水平仍成長37%。電商收入占總銷售額的30%。

甘內特表示，梅西百貨提出Polaris轉型方案，包括關閉店面並對數位業務進行投資，使公司變得更快、更靈活。他說，這「對於駕馭快速變化的消費趨勢和宏觀條件至關重要」。

梅西百貨第2季庫存水平較去年同期增加7%。這家連鎖百貨表示，它的目標是讓庫存到今年年底達到「適當」水平。

該公司表示，它正在採用降價來清理庫存，像是季節性商品、自有品牌商品和與疫情帶動的相關類別，如運動服、睡衣和家居用品等。