房市現衰退 轉向有利買家

成屋銷售年減逾20%，跌入衰退。（歐新社）

不過幾個月前，房市仍在超速成長：房價 飆升、利率 處於歷史低位，而且需求旺盛。然而，現在數據讓一些專家認為，房市正處於「衰退」之中。

例如，7月成屋銷售較6月下降5.9%，為連續6個月下降，同比下降超過20%。更重要的是，該產業出現裁員和就業成長放緩，建商信心轉為負面，面對利率從低於3.3%躍升至5.72%，買家陸續取消購屋合約。

全國房地產經紀人協會(NAR)首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)在最近的報告中說：「我們正目睹房屋銷售和房屋建築下滑的房市衰退。」

然而，在這一點上，對於屋主、買家和賣家來說，情況各自不同；但跡象顯示正在轉向有利買家。

雲恩強調，「這不是房價衰退。」「全美幾乎所有市場的房價仍在上漲；庫存略有改善，但幅度不大，仍然緊張，全美房價繼續上漲，近40%的房屋仍以現價標售。」

NAR數據顯示，7月成屋銷售量從去年同期的600萬套下降20.2%至480萬套。然而，中位數價格為40萬3800元，較2021年7月上漲10.8%。

由於當前利率大約是6個月前的2倍，購屋族在獲得貸款 或支付更高利率方面遇到更多困難。

猶他州Sandy市Momentum Loans房貸專員賓漢(Al Bingham)說：「不少買家如果覺得支付的金額比預期高就會取消合約，即使只高100元。」

對於買家來說，需求放緩通常是個好消息。雲恩說，「買家應該期待更好的價格談判機會。」「去年，他們幾乎照章全收賣家提出的任何條件，而且有許多不同報價。但現在買家可能不會面對這種情況。」

與此同時，賣家可能最好降低期望。雲恩說，「賣家對不斷變化的市場應更加實際。」「不要以為只要高價掛牌就能輕鬆找到買家」「太多買家追逐太少房產的日子已經一去不返了。」