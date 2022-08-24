Fed大幅升息 小摩：9月可能是最後一次

摩根大通（小摩）策略師表示，美國聯準會（Fed）似乎已確立對高通膨的容忍底線，隨著目前美國經濟衰退的風險已高於通膨風險，Fed可能會在9月會議進行最後一次的大幅度升息 ，從而可望為股市在下半年繼續上漲奠定基礎。

小摩以馬特吉卡（Mislav Matejka）為首的策略師團隊22日在研究報告說：「我們預期Fed將在9月再度大幅升息，但之後預計Fed不會再有令市場意外的偏鷹派行動。」小摩預期，經濟成長與貨幣政策之間的權衡9月開始改善，並且「幫助整個市場繼續回升」。

這是華爾街主要銀行中最看漲美國股市的聲音之一。這些策略師還預期，即使投資人仍擔心聯準會可能會維持鷹派立場，對利率敏感的成長股表現也將繼續優於價值股。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利（David Kelly）也指出，目前經濟衰退的危險已超過通膨風險，若維持在當前水準將造成長期的經濟損傷，「若Fed在未來幾周認清這點，將放緩貨幣緊縮步調」，「若沒有，利率短期可能持續升高，但明年可望下滑」。市場本周都密切關注Fed的傑克森洞研討會，主席鮑爾 預料將重申升息抗通膨的決心。但渣打銀行認為，目前市場價格反映的預期可能比鮑爾的論調更強硬，因此屆時即便只是鮑爾的鷹派立場略為減弱，都有可能讓投資人鬆一口氣、帶動股市上漲。

RBC資本市場公司指出，鮑爾在傑克森洞會議表達超乎預期鷹派立場的空間有限，就算只是重申Fed未來決策將更加取決於經濟數據，都可能被解讀為意外的鴿派。

彭博資訊的調查發現，一流策略師預期，在年底前標普500指數從目前價位再漲3.5％。高盛 集團的分析師也認為通膨走向和經濟成長形勢將帶動下半年股市走勢，但在美股出現有史以來的最佳夏季漲勢後，高盛認為繼續上漲的空間有限。