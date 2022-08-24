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美元指數盤中升破109

編譯林聰毅／綜合報導
過去一周以來，避險需求帶動美元兌歐元、英鎊及日圓等其他主要貨幣上漲。（歐新社）
過去一周以來，避險需求帶動美元兌歐元、英鎊及日圓等其他主要貨幣上漲。（歐新社）

導美元匯率近來加速攀升，23日刷新20多年來新高價位，令其他主要貨幣的匯率節節敗退。外匯專家認為，即使市場的避險需求消退，美元短期仍銳不可當，將繼續受惠於美國聯準會（Fed）的緊縮政策及相對強勁的美國經濟前景，持有美元或許是今年安全過冬的最佳策略，對抗美元的主導地位是「愚不可及」。

美聯準會鷹派立場和全球經濟可能衰退所引發的憂慮，在過去一周帶動了對美元的避險需求，美元指數在22日升破109關卡後，23日盤中續揚0.2%至109.270，刷新2002年6月來最高價位。

其他主要貨幣則急貶，歐元跌破與美元平價，南韓當局以口頭干預欲阻止韓元繼續跌落13年谷底，日圓反彈的希望破滅，兌美元跌向140日圓的關鍵價位。

美元目前似乎還有更多升值空間，Fed主席鮑爾本周可能在傑克森洞研討會上發表鷹派言論，預計加速美元的上漲，即使鮑爾的言論沒那麼鷹，但歐元區、日本及中國大陸都有各自問題，預料美元不會回檔太多。

布朗兄弟哈里曼公司認為，美元在美國經濟表現出色或衰退期間都會走強，若「避險衝動消退，美元應該會繼續受惠於相對強勁的美國經濟前景和Fed緊縮預期升高」。

推動美元進一步上漲的潛在因素有很多，包括市場押注歐元和日圓等其他主要貨幣將維持疲軟。商品期貨交易委員會（CFTC）指出，避險基金已增持歐元的淨空頭部位至三周高點，做空英鎊的部位升至2020年3月以來最高，資產管理公司也增持日圓的空頭部位。

摩根大通預期，歐元在12月前將跌至0.95美元。RBC資本市場預估，英鎊同期將貶逾5%至1.11美元，澳洲聯邦銀行預估，澳幣年底前將跌至65美分。美元飛快升值對新興市場的破壞更大。光是今年，印度、泰國和南韓的外匯存底合計銳減1,150億美元。受到新冠疫情限制和經濟放緩影響，人民幣兌美元正跌向7元的重要關卡。

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