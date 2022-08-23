莫德納售加Omicron疫苗

莫德納(Moderna Inc)表示 將向加拿大供應1200萬劑適用新冠Omicron變種病毒的新冠疫苗。加拿大政府去年與該公司達成一項供應協議，供應2022年和2023年的新冠疫苗，該合約也允許優先取得更新成份的疫苗。雙方已同意將針對原始病毒的600萬劑疫苗轉換為針對Omicron的二價疫苗。

麥當勞董事會新增3成員

麥當勞董事會將新增3名成員，並失去1名長期董事。領導董事會永續發展和企業責任委員會的彭羅斯(Sheila Penrose)在任職16年後將於9月30日退休。3名新成員卡普阿諾(Tony Capuano)、陶伯特(Jennifer Taubert)和韋佛(Amy Weaver)將於10月1日就任。使董事總數達到14人，女性成員翻了1倍。

愛迪達CEO 明年提前換人

德國體育用品製造商愛迪達(Adidas)出人意料地宣布，CEO羅斯特德(Kasper Rorsted)將於明年在合約到期之前離職，並已開始尋找繼任者。該集團表示，羅斯特德及監事會已相互同意，將在2023年期間交出他的職位。他將繼續任職，直到任命繼任者。他的合約期限是2026年7月31日。

特斯拉 9月調漲FSD價格

特斯拉CEO馬斯克宣布，該公司的高級駕駛輔助系統價格將調漲25%，該系統以全自動駕駛(FSD)的名義銷售。馬斯克推文表示，價格將自9月5日起從1.2萬元上漲至1.5萬元。目前特斯拉向客戶收取1.2萬元的FSD預付費用，或每月199元的訂閱費用。

多家企業競標Signify

《彭博》引述知情人士的話報導，亞馬遜、聯合健康集團和CVS Health Corp正在競標家庭健康服務提供商Signify Health Inc。報導表示，Signify將召開董事會會議討論投標，最終投標計將在9月6日之前完成。提供家庭健康服務的Option Care Health Inc也在競標者之列。

AMC暴跌 拖累優先股

AMC Entertainment Holdings股價暴跌41.92%，主因在其優先股首日上市交易前，英國的Cineworld可能宣告破產嚇壞了投資人。AMC優先股22日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「APE」。這些股票與普通股擁有相同的投票權，優先股收盤下跌13.67%。