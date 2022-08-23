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普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

交易已近頂部 未見最終底部

財經新聞組／綜合報導

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)認為美股現在處於「周期性熊市」，已接近交易區間的頂部，但尚未看到「最終底部」，底部很可能會在明年出現。

他在最新的研報中指出，大家不再害怕Fed，所有人都很悲觀，但就是不賣股票

他指出，自1929年以來，史坦普500指數在43次熊市反彈中的平均漲幅為17.2%，平均持續時間為39個交易日；而這次在41天內漲幅就達到17.4%，成為一個「教科書式」的熊市反彈。

熊市反彈的另一個特點是漲幅不大，史指有30%的漲幅都可歸功於4支股票：亞馬遜、蘋果、微軟和特斯拉。

熊市強勁反彈背後還有另一點原因，雖然大家都在談論收緊金融環境，但Fed從未真正做到這一點。即使最近大幅升息，但實際利率仍為負值。哈奈特認為，Fed的緊縮力度太弱，在疫情期間買進總計5兆元的債券，目前只賣出2兆元。但從目前散戶情緒及軋空反彈來看，不少投資人似乎忘了Fed在升息之路還有很長的路要走。

此外，從歷史來看，Fed上次以負利率結束升息周期是在1954年，因此即使假設未來6個月CPI漲幅減半，明年春季通膨率仍高達5-6%，Fed升息之路遠未結束。

此外，隨著明年春季通膨將降至5%-6%，未來幾個月Fed量化緊縮可能會顯著加強，這將對信用利差和股票乘數造成負面影響。

同時，房市趨勢「已經很危險」，Fed進一步收緊政策，信貸、消費者和勞動市場可能會承受更大的壓力，這對企業每股獲利不利。

最後，哈奈特指出，他是「務實地看空2022年，而不是教條主義地看空」，因為如果服務通膨跟隨商品通膨迅速走低，那麼將有利於CPI跌至4%以下。此外，如果美國沒有出現經濟衰退，那麼在當前的「政府紓困時代」，對企業獲利來說仍屬利多。（財經新聞組）

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