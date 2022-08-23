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再憂大幅升息 道指挫643點

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數22日大跌，因為夏季行情消退，華爾街再度擔心大幅升息。

道指下跌643.13點或1.91%至3萬3063.61點。史坦普500指數下跌90.49點或2.14%至4137.99點。那斯達克綜合指數下跌323.64點或2.55%至1萬2381.57點。這是道指和史指自6月16日以來最差單日走勢。

投資人預計，在Fed主席鮑爾在年度傑克遜霍爾經濟研討會上對通膨發表最新評論之前，本周交易可能會動盪不安。

科技股下跌，因對Fed更激進升息的擔憂。亞馬遜下跌3.62%。半導體類股下跌，輝達下跌4.57%。在被CFRA調降評級至賣出後，Netflix下跌6.06%。

福特汽車重挫5.04%，因喬治亞州陪審團19日裁定該汽車商須賠償17億元，因舊型皮卡F-250車頂強度不足，造成2014年車禍中某家庭中兩人死亡。福特汽車也同步宣布全球裁員3000人。

史指11個類股全部下跌。非必需消費品、通訊服務和資訊科技是最大輸家，因為投資人拋售周期性股票和成長股。這些類股分別下跌2.8%、2.7%和2.6%。能源類股表現最佳，僅下跌0.85%。

10年期美國國債殖利率小幅走高，因為債券交易員預計Fed在傑克遜霍爾研討會將發出鷹派訊息。指標殖利率自7月21日以來首次突破 3%。

殖利率 汽車 指數

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交易已近頂部 未見最終底部

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