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全球乾旱 投資客追逐水技術企業

財經新聞組／綜合報導

從肯亞到加州和近半的歐洲，淡水短缺已經引起政策制訂者的關注，並讓數百萬人了解地球正面臨的最新壓力。

在這種背景下，一群管理近10兆元的專業投資人日前表示打算擴大施壓企業董事會，以更妥善管理關鍵資源，並可能投票反對做不到的董事。

環境披露平台CDP和Planet Tracker在5月的分析顯示，上市公司可能面臨至少2250億元的水相關風險損失。

根據聯合國的數據，目前有23億人生活在水資源緊張的國家，人們意識到形勢的嚴峻，這導致許多資產管理公司推出股票型基金，以善用投資人日益增加的興趣來幫助尋找解決方案。

晨星全球數據顯示，過去5年總計推出23支水基金；截至7月底，總資產達80億元。

價值8.12億元的Virtus Duff & Phelps Water Fund投資組合經理人小葛魯姆豪斯(David Grumhaus, Jr.)表示，隨著水資源危機惡化，已出現「溢出效應」，「當頭條新聞是船隻無法通過萊茵河，德國人無法獲得所有補給品時，這就讓人們想到水和我們的基金。」

晨星資深經理研究分析師布魯(Bobby Blue)表示，雖然取這種名稱，但水股權基金並不直接擁有高度本地化和監管的水權，而是投資於執行水業務的公司。

基金經理人和分析師表示，專門專注於這種商品的上市公司數量很少。布魯說，「每個人都想為水做點什麼，但很難在公開上市股票中達成這項目的。」

價值2.82億元的Thematics Water Fund的聯席經理人高特利爾(Simon Gottelier)估計，全球大約只有25到30家可投資的水務公司，以及「極少數」水技術企業。

因此，經理人們轉向更多公司，這些公司與其他業務部門一起擁有水務部門。其中許多專注於海水淡化、智能灌溉和污染防治。

投資 股票 分析師

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