金融市場 緊盯鮑爾本周談話

美國聯準會主席鮑爾在今年傑克森霍爾研討會上的談話萬方矚目。（路透）

全球金融市場本周都將目光焦點集中在聯準會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)26日在懷俄明州傑克森霍爾央行會議上的講話，大家都想聽聽他預計會提到與通膨對抗的經濟中會發生什麼；也有人擔心，他會不會宣告衰退。

他可能會坦承一個令人不安的事實：他不知道接下來幾個月會發生什麼。

鮑爾在上次政策會議結束後的記者會上表示，「在正常時期，很難有任何信心確定經濟在6個月或12個月後會發生什麼。」「何況現在不是正常時期。」

由於Fed面臨1980年代初以來最嚴重的通膨，並迅速提高利率以應對，預計鮑爾將把注意力集中在這場戰鬥上；這是Fed贏得這場戰鬥的唯一承諾。

Fed區域分行行長最近陸續發表談話，公開將衰退風險視為控制通膨的一部分，他們使用「升息 並維持不變」的說法，呼籲繼續大幅升息，一如6月和7月連續升息75個基點。

這意味著今年下半年將出現動盪，尤其是對於最近推高股價的股票投資人和可能陷入裁員 周期的員工而言，風險尤其大。

通膨飆升的根源十分廣泛的，從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭引發的能源和食品市場動盪，到新冠疫情期間全球航運的變幻莫測。

想知道接下來會發生什麼變得非常困難。在以國內生產總值(GDP)數據衡量經濟萎縮6個月之後，企業在7月仍新增超過50萬員工。這迫使Fed放棄在未來幾個月制訂計畫時所使用的那種前瞻性指導，轉而在一次會議上概述其意圖。

如果通膨數據無法顯示未來幾個月會持續放緩，Fed將不得不重新設定對更高借貸成本的預期，這可能導致股票新一輪拋售、企業裁員、甚至更深的經濟衰退。

這是鮑爾和他同事想要避免的結果。但是，正如預計他將強調的那樣，經濟需要放緩才能使通膨下降；Fed需要進一步收緊政策。