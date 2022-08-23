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金融市場 緊盯鮑爾本周談話

財經新聞組／綜合報導
美國聯準會主席鮑爾在今年傑克森霍爾研討會上的談話萬方矚目。（路透）
美國聯準會主席鮑爾在今年傑克森霍爾研討會上的談話萬方矚目。（路透）

全球金融市場本周都將目光焦點集中在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)26日在懷俄明州傑克森霍爾央行會議上的講話，大家都想聽聽他預計會提到與通膨對抗的經濟中會發生什麼；也有人擔心，他會不會宣告衰退。

他可能會坦承一個令人不安的事實：他不知道接下來幾個月會發生什麼。

鮑爾在上次政策會議結束後的記者會上表示，「在正常時期，很難有任何信心確定經濟在6個月或12個月後會發生什麼。」「何況現在不是正常時期。」

由於Fed面臨1980年代初以來最嚴重的通膨，並迅速提高利率以應對，預計鮑爾將把注意力集中在這場戰鬥上；這是Fed贏得這場戰鬥的唯一承諾。

Fed區域分行行長最近陸續發表談話，公開將衰退風險視為控制通膨的一部分，他們使用「升息並維持不變」的說法，呼籲繼續大幅升息，一如6月和7月連續升息75個基點。

這意味著今年下半年將出現動盪，尤其是對於最近推高股價的股票投資人和可能陷入裁員周期的員工而言，風險尤其大。

通膨飆升的根源十分廣泛的，從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭引發的能源和食品市場動盪，到新冠疫情期間全球航運的變幻莫測。

想知道接下來會發生什麼變得非常困難。在以國內生產總值(GDP)數據衡量經濟萎縮6個月之後，企業在7月仍新增超過50萬員工。這迫使Fed放棄在未來幾個月制訂計畫時所使用的那種前瞻性指導，轉而在一次會議上概述其意圖。

如果通膨數據無法顯示未來幾個月會持續放緩，Fed將不得不重新設定對更高借貸成本的預期，這可能導致股票新一輪拋售、企業裁員、甚至更深的經濟衰退。

這是鮑爾和他同事想要避免的結果。但是，正如預計他將強調的那樣，經濟需要放緩才能使通膨下降；Fed需要進一步收緊政策。

鮑爾 升息 裁員

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