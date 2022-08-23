秋季金融大勢 股弱債強

市場認為時序進入秋季，貨幣政策和經濟疑慮可能促使股市走軟、債市走強。（路透）

在夏季時，投資 人熱烈追逐股票和公司債，現在隨著時序即將進入秋季，央行緊縮貨幣政策和經濟步入衰退的疑慮再次浮現，可能促使股市走軟、債市走強。

高盛便認為，美股 上漲空間可能有限，摩根史坦利（大摩）也青睞美元現金甚於美股。

美國股債市在經歷上半年的震盪後反彈，助漲因素包括企業獲利展現韌性，以及通膨若稍微降溫，有望促使聯準會（Fed）放慢升息 步調、從而及時避免經濟萎縮。美股和全球公司債自6月中觸底以來，分別反彈4.6%和3.4。

不過，美國股債市的走勢可能在秋季陷入分歧，債市有望續漲，因為在經濟不景氣時，投資人將湧入避險資產，設法抵銷升高的風險溢價。

市場正押注Fed將在傑克森洞年會重申鷹派立場，推升美國10年期公債殖利率勁揚，22日盤中報2.991%，接近3%。

貝萊德全球首席投資策略師李薇表示，Fed官員已表明，在確定通膨不會再度竄升之前，不急著停止升息，甚至不惜讓美國經濟須承受一些痛苦，使經濟展望再度蒙上陰影。

高盛策略師團隊認為，由於衰退風險升高、以及通膨可能意外攀升、迫使Fed進一步升息，美股的上漲空間有限，在年底前的走勢將取決於通膨和成長。

投資人因而可能尋求避險，有望嘉惠投資級公司債。Vontobel資產管理公司經理人韓特爾認為，經濟不景氣對投資級債券的衝擊可能有限。

大摩的跨資產首席策略師席茲認為，美元現金目前仍擁有高收益率和高流動性的好處，且未來12個月的總報酬率預估也將高於美股。

他認為，Fed緊縮政策的效應還沒完全顯現、又將加速縮減資產負債表，風險資產的風險報酬可能將持續惡化。