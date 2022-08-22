專家：美衰退恐懼未結束

諾貝爾經濟學家史賓塞接受彭博專訪，談到他對現在美國、中國和全球經濟的看法。（路透）

2001年諾貝爾 經濟學獎得主史賓塞（Michael Spence）在接受彭博資訊專訪時認為，由於美國通膨率近期不太可能降到令人接受的水準，而聯準會（Fed）又非常重視穩定物價的職責，美國經濟仍有可能陷入衰退。他也說，雖然市場預料不致崩盤，但資產價格向下修正的趨勢似乎無可避免，而中國成長趨緩將直接影響全球成長。

史賓塞在17日接受彭博資訊專訪，討論史賓塞對美國、中國經濟前景的看法，以及他認為全球經濟現正面臨的最大風險，專訪於20日刊出，以下為節錄內容。

美國通膨攀峰了嗎？

整體而言，美國的通膨已經觸頂，但不太可能在短期內降到可令人接受的水準，若能以「過渡性」字眼說明，有不同程度的過渡因素在發酵，各類大宗商品的整體價格漲勢可能會伴隨系統的調整而減弱。

不過，美國的勞動市場和全球經濟的布局都已出現重大改變。過去20~30年全球仰賴開發中國家的大量生產能力，且是有求必應，但如今供應面的彈性已沒那麼高，這意味著現在正從需求受抑制的世界，轉變為供應受抑制的世界。

美國衰退的恐懼結束了？

衰退恐懼正在消退，但還沒結束，仍有人擔心通膨持續的時間將久到迫使Fed真正下重手，抑制通膨是Fed的職責之一，因此將繼續施壓，美國經濟仍可能衰退或成長大幅減緩。

Fed官員現在正視壓低通膨的職責，可能擔心一開始對通膨的漠不關心損及可信度，因此不想重蹈覆轍，但Fed還有另一項職責，官員絕對不想看到美國經濟崩潰。

金融市場的最大風險？

金融市場對利率、預測和前瞻指引已變得敏感許多，現在全球的資產價格都將重置，不只是公開市場，私募市場也是如此。

許多獨角獸企業都將可能不再是獨角獸，雖然市場預料不致崩盤，但資產價格向下重置的趨勢似乎難以避免。

美國經濟的最大風險？

仍是地緣政治衝突擴大。台灣問題只要做錯一步就會變成災難；另外還有日益顯著的氣候相關風險。

中國經濟放緩將持續多久、可以如何控管？

中國經濟放緩看起來是確實正在發生，這不只影響全球供應鏈，也影響中國內需。中國的房市失衡已大到足以產生龐大風險，北京 當局有辦法處理這個問題，但處理過程將導致經濟進一步放緩。此外，還有美方從川普政府時期挑起的地緣政治緊張和貿易流動中斷。

中國仍做對了許多事，包括持續強力投資 於有望創造現代經濟的事物，中國的中長期遠景還是相當好，但短期將面臨一些相當強勁的逆風。

中國經濟對全球其他地區的最重要影響？

中國經濟放緩將直接影響全球經濟成長－影響到貿易夥伴和投資。現在正經歷中國企業從美國股市下市的過程，可能會導致中國和西方金融系統產生嚴重分離。這在短期上不是件好事，會造成人心惶惶、不敢投資，在長期上也不是個好結果。