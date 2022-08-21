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諾貝爾經濟學家史賓塞：Fed升息行動下 美國仍可能衰退

編譯易起宇／綜合外電
諾貝爾經濟學家史賓塞接受彭博專訪，談到他對現在美國、中國和全球經濟的看法。 （路透）
諾貝爾經濟學家史賓塞接受彭博專訪，談到他對現在美國、中國和全球經濟的看法。 （路透）

彭博資訊20日刊出於17日專訪2001年諾貝爾經濟學獎得主史賓塞（Michael Spence）的內容，他認為，美國聯準會（Fed）目前非常重視穩定物價的職責，由於通膨在近期不太可能降到令人接受的水準，美國經濟陷入衰退的機率並非零。他也說，雖然市場預料不致崩盤，但資產價格向下修正的趨勢似乎無可避免，而中國成長趨緩將直接影響全球成長。

以下為史賓塞對美國、中國經濟前景的看法，以及他認為全球經濟現正面臨的最大風險。

美國通膨攀峰了嗎？

史賓塞認為，整體而言，美國的通膨已經觸頂，但不太可能在短期內降到可令人接受的水準，如果能以「過渡性」這個字眼的話，有不同程度的過渡因素在發酵，各類大宗商品的整體價格漲勢可能會伴隨系統的調整而減弱。

不過，史賓塞說，美國的勞動市場和全球經濟的布局都已出現非常重大的改變。過去20~30年全球仰賴開發中國家的大量生產能力，而且是有求必應，但如今供應面彈性已沒那麼高，這意味著我們正從需求受抑制的世界，轉變為供應受抑制的世界，這幾乎是全球經濟的體制轉變。

美國衰退的恐懼結束了嗎？

史賓塞認為，衰退恐懼正在消退，但並未結束，仍有人擔心通膨持續的時間將久到迫使美國聯準會（Fed）真正下重手。美國經濟衰退或成長大幅減緩的機率並非是零。

史賓塞說，Fed有責任要抑制通膨，因此將會繼續施壓，但升息幅度可能會不同。他說，Fed官員正視壓低通膨的職責，可能擔心一開始對通膨的漠不關心損及可信度，因此不想重蹈覆轍，另一方面，Fed還有另一項職責，官員絕對不想看到美國經濟崩潰。

在金融市場走高之際，最大的風險是什麼？

史賓塞說，金融市場對利率、預測和前瞻指引已變得敏感許多，目前全世界的資產價位都因為長期的極低利率而被大幅拉高，現在金融市場的反彈回漲，是出於對利率急遽變化的恐懼，因為那將改變貼現率。一旦有證據顯示這樣的極端情景可能不會實現，金融市場便立刻做出強大反應。

他說，現在全球的資產價格都將重置，不只是公開市場，私募市場也是如此。許多獨角獸企業都將可能不再是獨角獸，雖然市場預料不致崩盤，但資產價格向下重置的趨勢似乎難以避免。

美國經濟的最大風險為何？

史賓塞說認為，最大風險仍是地緣政治衝突擴大。台灣問題只要做錯一步就會變成災難；另外還有日益顯著的氣候相關風險。如果還要挑出另一個風險，他認為市政府完全失能，但最近基礎建設法案、半導體和科學法案都有所進展，有助投資對長期經濟表現至關緊要的要素。

中國經濟放緩將持續多久、可以如何控管？

史賓塞說，中國的經濟放緩看起來是確實正在發生，這不只影響到全球供應鏈，也影響到中國的內需。中國的房市失衡已大到足以製造出龐大風險，他認為北京當局有辦法處理這個問題，但處理過程將導致經濟進一步放緩。此外，還有美方從川普政府時期挑起的地緣政治緊張和貿易流動中斷。

史賓塞說，中國仍做對了許多事，包括持續強力投資於有望創造現代經濟的事物，中國的中長期遠景還是相當好，但短期將面臨一些相當強勁的逆風。

中國經濟對全球其他地區最重要的影響為何？

史賓塞說，當中國經濟放緩，將直接影響全球經濟成長－影響到貿易夥伴和投資。我們現在正經歷中國企業從美國股市下市的過程，可能會導致中國和西方金融系統產生嚴重分離。這在短期上不是件好事，會造成人心惶惶、不敢投資，在長期上也不是個好結果。

中國經濟何時將開始復甦？

史賓塞說，除非運氣非常差，否則中國經濟預料將在未來兩到三年復甦。

他認為，一旦中共黨代表大會結束、國家主席習近平確定第三個任期，中國的政策方向很有可能重新轉回專注在經濟和社會進步的表現上，雖然中國已在地緣政治緊張和疫情的擾亂下失去方向。

擔心全球經濟哪些重大轉變構成的全球風險？

史賓塞說，現在全世界有很大部分的國家採取所謂的「不結盟」，這些國家不想選邊站，既不想選擇俄羅斯或中國，也表明不會參與制裁。全世界有很大一部分國家，不想參與現在全世界正在進行的遊戲。

他說，這是否會造成重大的經濟影響，是另一個問題，但全球經濟已失去一股相當龐大的支撐力量，而且還沒開始建立新的架構。新的全球架構對世界上許多人們來說非常重要，尤其是對許多開發中和新興經濟體的人們。

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