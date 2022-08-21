股神收購西方石油50%股權 准了

「股神」巴菲特今年來頻頻增持西方石油公司股票。（路透資料照片）

「股神」巴菲特 今年來頻頻增持西方石油 公司（Occidental Petroleum，OXY）股票，他執掌的波克夏 公司19日甚至已取得主管當局許可，最多可收購西方石油普通股的半數股權。更有人認為，波克夏準備買下整個西方石油，最終收購金額可能超過500億美元，因而成為波克夏歷來最大手筆的收購案。

究竟這家公司有何魅力？能讓巴菲特一買再買？彭博資訊報導指出，這可能要從「石油」本身談起。若說通膨是2020年代頭五年的超級趨勢，石油就是抗通膨最好的天然能源避險資產之一。俄羅斯入侵烏克蘭和過去五年新油田缺乏投資，已衝擊石油供給，導致從石油輸出國組織（OPEC）到美國頁岩油的產油組合生產停滯。同時，疫情後的全球化石燃料需求依然強勁，即使各國政府努力轉向乾淨能源。

巴菲特對能源業的投資包含公用事業和太陽能，他在有關化石能源的辯論中稱自己是相當務實的人。他去年在一場法說會中說：「站在極端立場兩邊的人，有點失去理智了。」

另外，巴菲特早在2019年便第一次投資西方石油，因此對這家公司相當熟悉。當時該公司正與雪佛龍競購另一家石油公司Anadarko，西方石油執行長霍魯布說服股神拿出100億美元助她競購，隨後順利逼退雪佛龍。西方石油提供優先股和認股權證給巴菲特，他可用這些權證以每股59.62美元買進更多普通股。西方石油股價19日收盤大漲9.9%，報每股71.29美元，今年來已漲146%，遠勝大盤標普500指數的下跌11%。

西方石油是美國最大油田二疊紀盆地最大產油商之一，且生產成本也是最低之一，加上該公司執行長執行長霍魯布（Vicki Hollub）深獲巴菲特信任，兩人私交也不錯，巴菲特自然可放心收購這家公司。

就連拜登剛簽署的「通膨削減法案」，在霍魯布口中也成「非常正面」的法案，或許是因為西方石油儘管是傳統能源業者，但其致力於碳捕捉技術，能享有減稅資格。

眾所周知，這幾年現金過多已成為波克夏最大的投資挑戰，到6月底為止，這家公司擁有約1050億美元現金，因此見到理想的獵物，自然要儘快收入囊中。