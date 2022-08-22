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善用「氣味行銷」 零售大賣祕訣

周芳苑

在美國，如果到年輕人服飾專賣店Abercrombie、女性內衣用品專賣店維多利亞的秘密(Victoria's Secret)以及維他命專賣店Vitamin Shoppe，一踏進店門便迎面撲來令人愉悅的香味。

「氣味」確實是零售商試圖吸引顧客的絕妙工具，力量無窮卻往往被人低估。除了這些連鎖零售店，餐館、快餐連鎖店、航空公司和旅館酒店也費盡心思、投注大量資源並進行氣味測試，就為了營造完美的標誌性香氣。

傳統上，多數零售業者針對視覺打造行銷策略，以標誌、廣告和其他符號設計打動消費者，有些品牌業者試圖用歡愉音樂或輕鬆聲音刺激買氣。

然而，行銷大師認為，觸動人們嗅覺可能是更強大的招術，專門挖空心思以氣味吸引顧客的行業統稱為「氣味行銷」(scent marketing)或「嗅覺品牌」(olfactory branding)，不斷致力開發訂製香水。

賣了很多芳香擴散器(diffuser)給零售領先品牌業者的ScentAir公司設計九大類「香氣體驗」，香氣屬性從「奢華精緻」到「熱情感性」不一而足，並開發產品，試圖掩蓋和中和浴室、廚房等各種臭味。

氣味行銷用品業者Scent Marketing為戶外運動用品業者北面(North Face)、青少年服飾品牌Aeropostale等量身訂做香氣用品，該公司執行長法布里加斯(CarolineFabrigas)與這些零售業代表進行「嗅覺探索」(sniffing sessions)，找出最適合的氣味。

人類嗅覺直接通往邊緣系統(limbicsystem)，那是大腦中調節情緒和記憶的區塊。

芝加哥哥倫比亞學院(Columbia College Chicago)傳播系教授明斯基(Laurence Minsky)說，店裡瀰漫愉悅香味有助於在眾多競爭中脫穎而出。零售商正在賣一種「體驗」，暗示顧客去了解這些業者希望如何被感受；視覺行銷這方面效果有限。

2019年《營銷雜誌》(Journal of Marketing)發表的研究顯示，店裡飄送令人愉悅的氣味會比沒有香味的商店銷售額多3%。

《零售雜誌》(Journal of Retailing)2013年發表的另一項研究發現，消費者在瀰漫簡單橙檸香味的商店往往會多買，店裡有複雜香味(如檸檬羅勒或羅勒橙加綠茶)或者什麼香味都沒有，業績沒那麼好。

氣味行銷既可增加銷售額、又能營造氛圍，零售商和其他企業紛紛探索適合的獨特香氣和嗅覺體驗。

品牌業者中，彩色黏土供應商培樂多(Play-Doh)和嬰兒爽身粉供應商嬌生(Johnson & Johnson)等最早以香味作為行銷工具，培樂多甚至在2018年為其標誌性麝香、香草氣味註冊商標。

在Abercrombie，目前採用白佛手柑香味，取代幾年前的標誌性Fierce麝香味。

維多利亞的秘密發言人說，該公司擁有專屬標誌性香水已數十年，每當有新款香水推出，商店氣味隨之改變，最近推出的Bare香水屬木質花香，帶有澳洲檀香味。

維他命專賣店Vitamin Shoppe飄散薰衣草香味，以擴散器噴散薰衣草精油香味，那是該公司最暢銷精油，有助於平靜放鬆；假期期間改用薄荷精油。

香味蠟燭品牌業者洋基蠟燭(Yankee Candle)店內不同區域飄散不同香味，擁有該品牌的Newell Brands資深經理喬登(James Jordan)說，各區域使用不同形式的工具發送香味，包括蠟燭、蠟熔體和空氣清新劑，讓顧客自由體驗。

新加坡航空公司(Singapore Airlines)1990年代以來也一直使用專屬香水，空服員事先將香水混入熱毛巾，飛行期間在機艙內自然飄香；消費者品牌專家林德斯特羅姆(Martin Lindstrom)說，凱悅(Hyatt)、威斯汀(Westin)等旅館將特定香氣注入大廳，許多超市則將麵包店搬到前面，都是為了讓顧客感受愉悅氣味。

有些食品連鎖店巧妙用氣味讓顧客一踏進店裡就覺得餓，驅動買氣。例如Cinnabon，將裝滿熱呼呼肉桂卷的烤箱放在店面前端，Panera Bread將製作麵包的時間由晚間改為白天，顧客上門時撲鼻聞香。

不過，氣味運用要力求平衡、適可而止，過了頭反而讓顧客心生反感，

三明治專賣店賽百味(Subway)有些顧客因店裡有難聞麵包味而批評，又如星巴克(Starbucks)，2008年推出早餐三明治時，烤箱中三明治的味道壓過咖啡香氣；Abercrombie在2000年代中因在商店周圍噴灑Fierce古龍水。未能吸引顧客，該公司用其他氣味全面取代，一項研究發現，該公司氣味讓顧客感到焦慮。

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