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美股大跌結束連四周漲勢 夏季反攻出現轉折？

編譯劉忠勇／綜合外電
美股這波從6月底開始的漲勢，是由避險基金回補做空部位推波助瀾。（路透）
美股這波從6月底開始的漲勢，是由避險基金回補做空部位推波助瀾。（路透）

美國股市史坦普500指數周五大跌1.3%，創6月以來最大單日跌幅，也為連續四周漲勢畫下句點，聯準會（Fed）多位官員接連發表鷹派言論後，美債殖利率上揚，美股賣壓再度湧現，券商已警告今夏漲勢恐怕難以持續。

周五約有2兆美元的選擇權到期，因史坦普500指數未能突破4,300點，顯然啟動賣出部位的賣壓，空頭強勢反撲。美股恐慌指數VIX重回20之上。

那斯達克綜合指數和費城半導體指數周五分別重挫2%和2.8%，台積電ADR也受拖累下跌2.3%。道瓊工業指數則下跌292點。美國10年期公債殖利率漲0.1個百分點至 2.98%。

一周下來，那指和費半各跌2.6%和3.7%，台積電ADR跌逾4%。史坦普和道瓊指數各跌1.2%和0.2%。

下周Fed在傑克森洞舉行年會之際，多位官員重申決心繼續升息以遏制頑強不下的高通膨，其中聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表態支持升息3碼（0.75個百分點）。

Interactive Brokers 資深經濟學家托雷斯（Jose Torres）受訪時表示，「在這個關頭跟Fed做對不是好策略」。他說：「就像夏天熊市強勁反彈一樣，股市也可能會下跌，尤其在流動性吃緊的情況之下。」

傑克森年度經濟研討會經常是Fed發布重大政策立場的場合，今年將為Fed今秋如何對付通膨定調。美國7月物價呈現降溫，但Fed主席鮑爾已表示，尚須看到通膨向2%目標走緩的「有力」證據。

瑞銀全球財富管理策略師賈內許（Kiran Ganesh）說：「近幾周的說法是Fed政策將有轉折而通膨已控制下來。但Fed官員已排斥此說，或許投資人開始押注傑克森洞年會將釋出更鷹派訊息。」

金融時報走訪華爾街發現，高盛、摩根士丹利、摩根大通的交易員無不提醒，美股這波從6月底開始的漲勢，是由避險基金回補做空部位推波助瀾。摩根士丹利和摩根大通指出，客戶甚至開始賣出長期的押注，可見他們對這波漲勢能否延續並無信心。

指數 殖利率 美股

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