財經簡訊

疏於監管 花旗遭罰1500萬

英國金融行為監管局(FCA)表示，已對花旗集團全球市場處以1250萬英鎊（合1500 萬美元）的罰款，原因是直到2018年1月都未能正確採用監控股票 和商品可疑交易的規定。根據規定，銀行必須執行2016年導入的「市場濫用監管」(MAR)，以監控潛在的內幕交易和市場操縱。

零件短缺 迪爾獲利未達標

迪爾(Deere & Co)上季獲利未達華爾街預期，因為這家全球最大重型設備製造商繼續面對供應鏈混亂導致的零件短缺。該公司將全年淨利財測由70至76億元下修至70至72億元。上季銷售額為130億元，超過預期的127.8億元。淨利18.8億元，合每股6.16元，低於估計的6.69元。

GM恢復股利 提高股票回購

通用汽車 即將恢復為股東發放現金股利，但金額將較暫停發放前低得多。通用汽車董事會已授權對已發行普通股派發每股9分股利，比2020年4月疫情爆發而暫停派息時的每股38分大減約76%。通用汽車還宣布將股票回購金額增至50億元普通股，高於之前未執行完成的33億元。

Wayfair裁員 870人 占總數5%

線上家具零售商Wayfair Inc表示將裁員約870人，占其全球員工總數的5%，以削減營運開支並調整投資重點。Wayfair預計裁員成本在3000萬元到4000萬元之間，主要是用於員工遣散費和福利費用。所有這些成本預計將在2022年第3季財報中認列。

FDA批准Axsome口服憂鬰藥

Axsome Therapeutics表示，美國食品和藥物管理局(FDA)已批准該公司的口服抑鬱藥丸Auvelity上市，在競爭激烈的市場上為超過2000萬美國患者提供最新療法。這個藥物將在第4季上市。該藥物可最快在一周內減輕抑鬱症狀，現有的抗憂鬱藥通常需要更長的時間才能顯示出藥效。

Foot Locker請Ulta主管任CEO

Foot Locker Inc已任命前Ulta Beauty負責人狄倫(Mary Dillon)接替強生(Richard Johnson)出任新CEO。即將退休的強生將繼續擔任董事會執行主席，直至1月31日。在擔任Ulta Beauty CEO的8年間，狄倫將大部分精力放在擴展零售商的電商業務上；這也是Foot Locker正在大力投資的戰略。