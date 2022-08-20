史指本周收跌 終止四周連漲

美股大跌，華爾街夏季漲勢受阻，升息 擔憂再度浮現，導致主要股指本周收跌。

史坦普500指數 下跌55.26點或1.29%至4228.48點。道瓊工業平均指數下跌292.3點或或0.86%至3萬3706.74點。那斯達克綜合指數下跌260.13點或2.01%至1萬2705.22點。

史指本周下跌1.21%，中止連4周升勢；而道指下跌0.16%。以科技股為主的那指本周下跌2.62%。

華爾街夏季漲勢暫停，Fed 7月會議紀錄和聖路易斯Fed行長布拉德的評論顯示，Fed可能短期內會繼續升息，從而抑制了投資人對放緩升息周期的期待。

在其他新聞方面，在柯恩(Ryan Cohen)拋售他全部持股後，Bed Bath & Beyond暴跌40.54%。抑制了近幾個月來大舉押注該股的迷因股票交易員的情緒。

與此同時，價值約2兆元的期權合約19日到期。期權到期可能會增加市場的波動性，因為一些持有者可能被迫延轉其部位。

在巴菲特的波克夏控股獲准購買該石油 公司半數股份後，西方石油公司上漲9.88%。最近幾季，波克夏一直在加碼西方石油公司的股份。已經擁有該公司20%以上的股份。

美元指數再次飆升，創2020年4月以來的最大單周漲幅，觸及7月15日以來最高水平。