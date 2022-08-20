亞馬遜獨家轉播NFL 開啟新時代

美式足球 國家聯盟(NFL )比賽在串流媒體服務獨家轉播的時代已經來臨，這可能讓全美各地足球迷感到又高興又沮喪。

亞馬遜 的Prime Video將成為新賽季「周四夜足球」的主場，也是NFL史上第一次由串流媒體服務成為全國比賽的獨家轉播商。這個新的時代將從8月25日開啟，擔綱演出的是舊金山49人隊和休士頓德州人隊的季前賽。

亞馬遜獨家轉播NFL第一場例行賽將在9月15日NFL賽季第二周，由洛杉磯電光隊對陣堪薩斯酋長隊。

亞馬遜也與尼爾森簽署收視率調查協議，代表它對數字充滿信心。該公司5月時表示，過去一年有8000萬美國用戶至少觀看一次亞馬遜Prime Video。

想要觀看比賽的人需要註冊亞馬遜Prime會員，月費14.99元或年費139元；或者單獨申請Prime Video會員，每月8.99元。

為了吸引觀眾收看亞馬遜每年花費10億元權利金的NFL轉播，當用戶登入帳戶時，現場比賽將自動開始播放。在Prime Video主畫面中也將以明顯位置提醒訂戶正在進行中的比賽。

用戶可以選擇觀看、錄製或從頭開始收視。如果不想逐場錄製比賽，可設定錄製本賽季周四晚上每一場比賽。

亞馬遜還推出其他新功能。在大多數平台上提供「X光統計數據」，讓觀眾能夠在螢幕上查看即時統計數據。除了推進碼數和達陣數等標準統計數據外，還將包括所謂的「下一代數據」，像是四分衛平均持球出手時間和跑衛和接球手的接球後推進碼數。球員們將穿著配置亞馬遜網路服務晶片的球衣，隨時更新統計。

亞馬遜透過這項功能為錯過球賽前段並希望趕上進度的觀眾提供比賽的精彩片段。至於Fire TV用戶，還能直接對遙控器說出「顯示統計數據」或「播放最後一次達陣」之類的語音指示。