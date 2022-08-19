彭博：高通醞釀再次進軍伺服器晶片市場

高通（Qualcomm）傳出準備再次進軍伺服器晶片市場。 （路透）

彭博新聞周四（18日）引述知情人士報導，美國晶片 大廠高通 （Qualcomm）準備在伺服器晶片市場捲土重來，瓜分這個高成長產業的280億美元商機，並降低自己對智慧手機 市場的依賴。

要求不具名的消息來源說，高通現在正在為一項新產品爭取客戶，該產品是去年高通收購的晶片新創公司Nuvia所開發。伺服器市場的大客戶，亞馬遜（Amazon）雲端事業AWS據悉已同意參考高通的產品提案。

彭博向高通與亞馬遜查證時，兩家公司都拒絕評論。

高通周四股價在彭博的報導傳出後，一度大漲2.9%，收盤時漲幅收斂到1.9%，報151.38美元。高通股價今年截至周三，下跌了19%，部分原因是跟著半導體類股下挫。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）致力將公司打造成為供應更廣產品的半導體廠商，不要只做最大的智慧手機晶片供應商。四年前，前一任的執行長一度準備投入伺服器晶片市場，但後來放棄。當時高通擊退博通（Broadcom）的敵意收購之後，正設法削減成本、安撫投資人。

彭博說，這次的境況已經大為不同。高通現在擁有Nuvia，Nuvia麾下有來自蘋果（Apple）等公司的晶片設計師。去年以大約14億美元收購Nuvia時，艾蒙曾表示，Nuvia將有助於振興高通的高階智慧手機晶片與個人電腦晶片；不過Nuvia其實是以為伺服器行業提供技術起家的。

根據調研機公司IDC的數據，雲端運算基礎設施，總體市場去年規模達739億美元，較2020年成長8.8%。彭博行業研究估計，其中光是資料中心處理器的市場，一年就有280億美元。