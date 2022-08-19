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前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

財經簡訊

財經新聞組／整理

高盛：買沃爾瑪 目標155元

沃爾瑪第2季業績喜憂參半，但這並沒有動搖高盛對這家全球最大零售商股票的看多評級。在給客戶的最新報告中，高盛零售分析師麥克夏恩(Kate McShane)重申對沃爾瑪股票的買入評級，目標價155元；較當前水平上漲約11%。全年獲利預期從每股5.69元升至5.89元。

通膨壓迫客戶 科爾降財測

科爾百貨(Kohl's)再次調降今年財測，聲稱其中等收入客戶受到通膨上升的壓力尤重，從而抑制了銷售。現在預計2022財年淨銷售額將下降5%至6%，而原預測是較去年同期持平至上升1%。預計調整後每股獲利在2.8美元至3.2元間，而之前的財測為6.45元至6.85元。

中國封鎖 雅詩蘭黛降財測

由於主要市場中國執行疫情相關封鎖措施，雅詩蘭黛(Estee Lauder Companies Inc)預測全年銷售額和獲利將低於預期。上周中國旅遊重鎮海南實施的延長封鎖，對雅詩蘭黛旗下的倩碧和海洋拉娜(La Mer)等品牌構成進一步的挑戰。該公司也預測本季業績會遠低於分析師預期。

首申失業金25萬 低於預期

勞工部報告，截至8月13日當周初請失業金人數25萬人，較前周減少2000人，低於《道瓊》估計的26萬人，但與春季開始的裁員人數上升趨勢一致。去除波動性的4周移動平均數下降2750人至24萬6750人。有一周時間落差的持續申領人數143.7萬人，增加7000人。

谷歌員工請願調整墮胎政策

谷歌母公司Alphabet Inc的650多名員工向公司遞交請願書，要求公司也向承包商提供墮胎福利，暫停向反墮胎政客捐款，並更保護用戶免受與墮胎相關的假訊息和警方要求的影響。該公司回應它不能主導外部供應商的政策，但將繼續對抗警方過多的用戶訊息要求。

最新數據 美需求仍混沌不明

最近出爐數據顯示，美國消費需求有點混沌不明，因為美西最大洛杉磯港的入港貨櫃在7月創新高，但第二大長灘港卻小幅下滑，第三大奧克蘭港更是銳減27%。今夏西岸港口的旺季比往常更早到來，因為許多零售商不想重蹈去年覆轍。

墮胎 高盛 沃爾瑪

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落後同行 英特爾積重難返

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