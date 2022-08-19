落後同行 英特爾積重難返

自從那斯達克綜合指數在6月觸底之後，科技股的反彈幾乎帶動了所有成份股上漲，然而英特爾卻是例外。

數據顯示，這家全球最大的電腦處理器製造商是自6月16日之後股價 仍呈下跌的那指6家公司之一。

即使英特爾CEO基辛格(Pat Gelsinger)過去18個月為恢復晶片 製造實業務盡心盡力，但落後同行的表現似乎證明投資 人對此並不買帳。

雖在最新財報中調降獲利和營收財測影響了英特爾的股價，但像輝達和高通等同行類似的疲弱預期並沒有阻止這些股票的反彈。自6月中旬以來，這兩家公司的股價都上漲超過17%。

Bokeh Capital Partners創始人兼投資長佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「投資人認為英特爾陷入於難以扭轉局面的境地。人們的眼光比該公司股票所能承諾的要短。」

在主宰半導體行業數十年後，英特爾失去了半導體工藝技術方面的領先地位，讓台積電等公司得以超越。

雖然基辛格承諾將斥資數百億元在美國和歐洲新建工廠，並對現有工廠進行重組，以恢復該公司在先進晶片生產領域的領導地位。然而，該公司疲軟的股價顯示，投資人意識到，即使基辛格成功了，扭轉局面也需要很長時間。

由於英特爾的產品建立在舊的製造技術基礎上，市占率不斷下降，中期令人失望的業績可能會更多。在解決這些問題之前，外界認為，英特爾重回成長將難以實現。

在之前公布令人失望的第2季財報後，華爾街分析師紛紛調降對英特爾的獲利預測。過去一個月，分析師對該公司2023年每股獲利的預測下降了28%。相較之下，對史坦普500指數中半導體相關公司的預測則下降約13%。這反映出了在庫存增加和經濟成長放緩情況下，市場的晶片需求正不斷惡化。