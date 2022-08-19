努力重拾升勢 史指那指小升

史坦普500指數 和那斯達克 綜合指數18日上漲，交易員努力恢復本周稍早時的市場反彈。

史指上漲9.7點或0.23%至4283.74點。那指上漲27.22點或0.21%至1萬2965.34點。而道瓊工業指數上漲18.72點或0.06%至3萬3999.04點。

18日的升幅讓道指和史指本周走勢回復正值，分別上漲0.7%和0.08%；那指本周至今仍下跌0.63%。

零售股財報繼續發布，包括Kohl's、Bath & Body Works和BJ's Wholesale。Kohl's在調降財測後下滑7.58%，而BJ's Wholesale則因業績超出預期，跳漲7.17%。

更多經濟數據為就業 和房市提供了線索。截至8月13日當周初請失業金人數降至25萬人；而7月成屋銷售下降近6%。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他不確定提高利率以遏制通膨是否會導致經濟衰退。他表示，這是經濟可能不得不付出的代價。

他說，「現在的問題是，我們能否在不引發衰退的情況下降低通膨？我的答案是不知道。」思科財報優於預期，股價上漲5.81%，為2020年11月13日以來最大單日漲幅。