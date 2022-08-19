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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

餐廳漲價 顧客仍大方給小費

財經新聞組／綜合報導

最新報告顯示，即使餐廳和速食連鎖店提高價格，顧客並不吝於給服務員小費。

根據軟體供應商Toast的銷售數據，第2季食客在提供全方位服務的餐廳和速食店的平均小費分別為帳單金額的19.6%和16.9%，與一年前基本持平。報告指出，內用餐點的人通常更慷慨，平均小費為19.7%。外賣或外帶的平均小費為14.5%。

Toast表示，與去年同期相比，平均小費金額增加近10%，略高於去年餐廳菜單價格的漲幅。根據美國勞工統計局的數據，7月外食成本較上年同期上漲7.6%。Toast聯合創始人兼營運長納朗(Aman Narang)表示：「雖然有人說通膨影響人們給小費，但我們並沒有在數據中看到這一點。」

不過其他支付軟體提供商報告，在新冠疫情初期攀升之後，餐廳小費已見下降。例如Toast競爭對手Square發現，從2021年3月到2022年2月底，速食店的平均小費從17.2%下降到15.2%。

Toast和Square的軟體可客製化提示顧客依不同的比率給小費，例如全方位服務的餐廳通常是10%、15%或20%，或者在咖啡店給1、2或3元。

由於通貨膨脹給家庭預算帶來壓力，包括麥當勞和Chipotle Mexican Grill在內的連鎖餐廳指出，低收入客戶在他們的店內花的錢更少，而高收入消費者更頻繁地光顧。其他如Outback Steakhouse母公司Bloomin' Brands表示，食客並沒有改變消費習慣，甚至表現出願意為更昂貴的選擇買單。

報告還稱，全方位服務餐廳的銷售額在第2季首次反彈至疫情前水平。由於消費者更偏向在家做飯或藉由得來速訂餐，因此坐下來內用的餐廳受到危機的打擊最為嚴重。

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