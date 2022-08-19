遵規範 金融業嚴控通訊軟體

金融業者自行規範即時通訊軟體如WhatsApp的使用。（路透）

資產管理公司正在加強對WhatsApp等個人通訊工具的控制，因為它們和銀行一樣，正努力確保員工在與客戶遠距洽談業務時遵守規定。

監管機構早已開始取締使用未經授權的即時通訊工具來影響市場，但當2020年新冠疫情 迫使更多金融業人員在家工作後，這個問題變得越來越緊迫。

在美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)的通訊和記錄保存調查中發現，大多數違規的公司都是銀行；它們都被集體罰款或提撥超過10億元來應對監管處罰。

而擁有數十億美元資產的基金管理公司正在加強對員工和客戶互動方式的審查。

SEC一直在調查華爾街 銀行是否充分記錄員工與工作相關的通訊，摩根大通去年12月就因「幾無做到」而被罰款2億元。

德國資產管理公司DWS上月表示，已提撥1200萬歐元來支付與調查其員工使用未經批准的設備和記錄保存要求有關的潛在美國罰款。其他也採取這類措施的銀行包括美國商銀、摩根史坦利和瑞士信貸。

包括Amundi、AXA資產管理、法巴資產管理和摩根資產管理在內的其他幾家投資 公司表示，它們已經採用工具來保持員工和客戶之間的所有溝通合乎規定。

自2007-2009年全球金融危機以來，對金融機構的監管逐漸收緊，業者長期以來一直記錄員工與辦公室電話之間的通訊。這種做法意在阻止和揭露內幕交易和「搶先交易」等侵權行為，或利用尚未公開的資訊進行交易，並確保在對待客戶方面採取最佳做法。

但是，由於數千名金融業人員及其客戶在疫情爆發後，從公司辦公室撤離改為遠距工作，一些本應記錄下來的敏感對話仍然在無意中透過非正式或未經授權的方式進行。