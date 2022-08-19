我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

亞馬遜類TikTok行銷 衝網購

編譯葉亭均／綜合報導
電商巨擘亞馬遜正在自家應用程式（App）測試TikTok風格的短影音功能。 （路透）
電商巨擘亞馬遜正在自家應用程式（App）測試TikTok風格的短影音功能。 （路透）

電商巨擘亞馬遜（Amazon）正在自家應用程式（App）測試一項新功能，向用戶顯示類似短影音平台「TikTok」風格的照片和影音等產品購物資訊，且能與其他人分享，加入Meta、Google母公司字母等大型科技公司的行列，試圖透過短影音和無盡的內容串流來提高使用者黏著度。

華爾街日報報導，以色列人工智慧公司Watchful科技公司表示，亞馬遜正在測試的功能內部代號為「Inspire」（啟發靈感），會以菱形小工具圖示出現在亞馬遜App首頁。這個小工具可帶領購物者前往顯示一連串產品影音的資訊，購物者不只能對喜歡的內容點讚，還能分享並購買產品。雖然目前多數內容都是靜態圖片，但未來將包含影音內容。

Watchful研究員布查克說，亞馬遜的Inspire功能「可能會成為一種極具黏著性的社群媒體瀏覽方式。」

這項測試目前只有少數亞馬遜員工能看得到。亞馬遜發言人則說，「持續測試新功能，協助消費者的日子更輕鬆」。亞馬遜在公開推出新產品和服務前，都會對員工進行測試，也可能對Inspire功能進行大幅調整。

亞馬遜是最新一家試圖利用TikTok式短影音搶攻年輕人市場的科技巨擘。TikTok是2021年下載量最多的App。

皮尤研究中心近期調查顯示，約67%的13歲至17歲青少年會使用TikTok，而TikTok的頂尖內容創作者每年可賺到數百萬美元。

Meta和Google都已推出類似TikTok形式的App內容功能。Meta在2020年初為臉書用戶推出短影音產品Reels，與TikTok爭奪年輕用戶。Meta執行長祖克柏表示，Reels用戶在該平台花費的時間，相當於人們花在Instagram平台上時間的逾20%。

Google也為短影音挹注資源，6月時表示YouTube是最受美國青少年歡迎的平台，每月有超過15億人次登入觀看YouTube短影片「Shorts」，Shorts讓用戶可張貼最多達60秒的影片。

亞馬遜同樣涉足社群媒體式的服務，例如在其網頁上張貼創作者的動態影音，這些影音內容的產品可供購買，另外也試圖吸引網紅加入其計畫，可在亞馬遜建立個人化網頁，當追隨粉絲透過客製化連結進行購物時，網紅就可賺錢。

亞馬遜 TikTok 社群媒體

上一則

遵規範 金融業嚴控通訊軟體

下一則

中國房企碧桂園預警 上半淨利劇減98%

延伸閱讀

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜
南加爾灣23月大女孩 被亞馬遜貨車撞死

南加爾灣23月大女孩 被亞馬遜貨車撞死
亞馬遜測試TikTok風格功能 要用短影片拉高網購買氣

亞馬遜測試TikTok風格功能 要用短影片拉高網購買氣
23個月大女孩在南加爾灣公寓被亞馬遜貨車撞死

23個月大女孩在南加爾灣公寓被亞馬遜貨車撞死

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19
台灣是全球最大晶圓代工廠商台積電所在地。（路透）

華爾街日報：中國若封鎖台灣 將嚴重衝擊全球商業

2022-08-15 12:29

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意